El salariazo de los bancarios tiene desafíos por delante

Adrián Simioni

La micro de los bancarios anda bárbaro. Acordaron ajustar el salario de abril –que están cobrando ahora- a la inflación. Con esto, el salario inicial, llega a 1,2 millones de pesos. Eso es lo que va a cobrar en estos días, sin horas extras o algún otro adicional, un bancario que comenzó a trabajar en un banco el 1 de abril. Como la inflación de abril aún no se conoce, en estos días van a recibir un aumento del 7%. Luego, si la inflación resulta ser mayor, cobrarán la diferencia.

Es uno de los mejores acuerdos de los que se conocen. Y además de los más veloces. La pérdida salarial por inflación se recupera velozmente, incluso antes de que se conozca el índice oficial de inflación. Tiene un delay de apenas semanas, mientras la mayoría de los demás sectores corren a la inflación de lejos y con mucho retraso. Los bancarios la vienen embocando. Con esta suba, desde enero acumulan una mejora del 63%. La inflación desde enero a marzo fue del 51% y, si como parece la inflación de abril resulta ser de un 9%, entonces La Bancaria le habrá ganado a los precios más o menos por tres puntos en lo que va del año. Y todo sin pagar Impuesto a las Ganancias.

Ahora: ¿será sostenible este desempeño salarial en el sector de los bancos? En los últimos años el gremio bancario estuvo bajo un paraguas político. Su jefe, Sergio Palazzo, de origen radical, es furiosamente cristinista. Un aliado sin cortapisas. Y eso implicó una protección de hecho por parte del Banco Central, que organizó el tablero para garantizarle préstamos al gobierno K para que gastara, ganancias a los bancos y un paraíso laboral a los bancarios. La cosa funcionaba así. El Central emitía dinero a rolete para financiar los planes platita del Gobierno. Para reducir un poco el exceso de dinero en la calle y limitar en algo la inflación, el Central obligaba a los bancos a tomar plazos fijos a tasas altas e iguales para todos –llegaron al 11% mensual- pero, a la vez, el Banco Central tomaba prestados prácticamente todos los plazos fijos de los bancos pagándoles a los bancos unos puntos más. Es decir, les garantizaba una ganancia en pesos sin que los bancos tuvieran que hacer ningún trabajo ni asumir ningún riesgo prestándole al sector privado, que quedó sin crédito. Con eso, los bancos no tenían drama en seguir pagando salarios altos.

A su vez, había un pacto corporativo no escrito: el Banco Central no autorizaba el cierre de sucursales y buscaba frenar la competencia de la banca electrónica, las billeteras electrónicas y otras tecnologías que están revolucionando la industria financiera en todo el mundo. Y con eso los bancos no tenían necesidad de achicar sus planteles de empleados. Funcionaba para toda la corporación. Eso sí: la economía tuvo menos crédito que nunca. No sólo desapareció el crédito bancario. Hasta el crédito para comprar zapatillas desapareció o era a tasas astronómicas. Todo el crédito se lo comían el Gobierno y el Central.

Ahora eso está cambiando. El Central y el gobierno tienen superávit y ya no necesitan endeudarse tanto con los bancos. Y por eso van bajando las tasas de interés. Tampoco fija las tasas de los plazos fijos. Los bancos tienen que encontrar clientes privados (por eso reaparecieron los créditos UVA) y van a tener que competir entre ellos por captar ahorristas. Y con la banca electrónica más moderna si el Banco Central empieza a modernizar el atrasado sistema bancario argentino. A los bancos se les terminó la ganancia garantizada y si este proceso sigue van a entrar en un proceso de reconversión para ser más productivos, eficientes y menos costosos. Y eso es lo que puede llegar a impactar en el mediano plazo tanto en los niveles de empleo como en los salarios del sector bancario.

Y si la ley bases se aprueba, la mayoría de los bancarios tendrá que pagar Ganancias, será uno de los sectores más afectados. Por ahora, por suerte para ellos, son de los pocos que le hacen leru-leru a la inflación.