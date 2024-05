Tasa vial: Nación confirmó que la advertencia de Adorni es para todo el país

El Gobierno nacional encendió la polémica cuando este jueves, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que buscarán frenar a los municipios que cobran tasas viales dentro del precio final del combustible.

Tras sus dichos, el móvil de Cadena 3 Rosario en Buenos Aires confirmó que la advertencia de Adorni es para municipios de todo el país.

“Está bueno poner sobre la mesa el régimen tributario del comercio de combustibles. El gobierno nacional cobra impuestos. En Buenos Aires hay quienes lo cobran desde hace 20 años. En Córdoba fue hace 12 años. En Santa Fe recién ahora”, explicó Daniel Cinalli, intendente de Capitán Bermúdez.

“El estacionero tributa al municipio solo por el 10 por ciento que le corresponde a él. Cualquier comercio paga sobre el 100 por ciento de las ventas, no del 10 por ciento. Eso hay que revisarlo”, indicó Cinalli en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Esto no va a ser una fuente de recaudación enorme. Hay poner rosario esta tasa, la lógica es que el resto de los municipios igualen esto”, sumó, y agregó: “Nadie reinvierte o retribuye lo que cobra a los combustibles. No es lógico ni es justo. Santa Fe necesita urgentemente mejores rutas y caminos. Las tasas municipales no son impuestos”.