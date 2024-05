"Bebé Reno": en el medio del escándalo, volvió a hablar el creador de la serie

Millones de usuarios en el mundo se engancharon en las últimas semanas con "Bebé Reno", la miniserie furor de Netflix inspirada en la historia real de un comediante de stand up que sufrió todo tipo de acosos y hostigamientos por parte de una mujer que conoció en un bar.

Lo que muchos saben es que el autor de la ficción y actor protagonista, Richard Gadd, es también quien vivió esa situación, acompañada de otra de abuso sexual, algo que decidió trasladar a la pantalla.

En el medio de especulaciones, Fiona Harvey, una mujer que dice quien vivió ese episodio con Gadd en la vida real, dio una entrevista al periodista Piers Morgan en la que le aseguró que "todo es mentira", que Gadd "es un psicótico" y que él le pidió tener sexo en más de una oportunidad. Negó la cantidad de mails enviados y afirmó que sólo lo vio unas cinco veces.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero ese mismo día el propio Gadd volvió a hablar sobre la serie en el podcast The Awardist.

Qué dijo

El actor y comediante volvió a insistir en que no revelará la identidad real de los protagonistas de su historia.

“Conté esta historia como quise contarla. Cómo me curó a mí y el recorrido que tomé depende realmente de mí. Creo que estamos en una sociedad oscura que presiona a las víctimas de abuso sexual para que resuelvan sus problemas”, remarcó.

Y aclaró: "Obtuve una gran catarsis haciendo programas como Bebé reno. Me curé a partir de eso y nunca voy a nombrar a las personas en la vida real detrás del show”.

El humorista escocés añadió que no quiere que “la presión caiga sobre los sobrevivientes para que revelen la identidad”. “La presión tiene que caer sobre los abusadores para que dejen de abusar”, insistió.

Además, contó que eligió protagonizar él la serie para darle "una capa de arte, interés e intriga" mayor.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Qué dijo Fiona Harvey

En la entrevista con Piers Morgan, la abogada escocesa contó que no quiso ver la serie que es "obscena, misógina y horrible".

También contó que Gadd nunca le ofreció una taza de té gratis y que él "se apropió de la conversación", ya que ella hablaba con alguien más. “Parecía estar obsesionado conmigo a partir de ese momento”, expresó y posteriormente dijo: “Nunca debería haber entrado en ese bar”.

Confesó haberle enviado "un puñado de correos electrónicos de broma", una carta y algunos tuits, pero no terminó de aclararan si fueron cerca de 41.000 mails, 350 mensajes de voz y 106 cartas, como aseguran.

“Sé que él no (tiene 350 mensajes de voz míos]. A menos que me estuviera grabando en el Hawley Arms. No le llamé por teléfono”, dijo.

También negó haber atacado a su novia o haber llamado a la familia de Gadd. También dijo que nunca fue a la cárcel.

Gadd siempre aclaró que se tomó libertades creativas para "crear clímax dramáticos", pero que es "emocionalmente real". "Fui muy acosado y muy maltratado. Pero queríamos que existiera en la esfera del arte, así como proteger a las personas en las que se basa”, dijo a The Guardian.