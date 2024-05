"Bebé Reno" no para de acumular espectadores y escándalos

"Bebé Reno" la historia que escribió y protagoniza Richard Gadd y en la que supuestamente narra el acoso de que fue víctima por parte de una mujer que lo seguía noche y día, suma cada semana espectadores y continúa generando escándalos a granel.

A la aparición de la abogada de 58 años que reivindica ser la verdadera acosadora-es increíble pero se hace cargo del delito-se le sumó ahora una actriz que hizo las audiciones para interpretar el personaje de la novia trans y que dice haber salido con Gadd y que no le cree nada.

Reece Lyons, aspiraba a cubrir el rol de Teri, la novia trans del personaje principal, pero finalmente otra persona fue elegida para ese papel.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

De todos modos, en una publicación que realizó en sus redes , admite que tal vez el actor no quiso crearle problemas pero lo cierto es que , a su juicio, hubo cierto aprovechamiento de su labor para salir con ella.

“Si bien reconozco que me lastimó, también entiendo que no hubo ninguna intención consciente de hacerlo. Y si bien esta comprensión de ninguna manera excusa o resta valor al impacto que su comportamiento tuvo en mí, me di cuenta de que cuanto más me aferraba al dolor de lo que él me hizo, fui yo quien me lastimé a mí misma”, redactó en su cuenta de X.

El otro conflicto que arrastra "Bebé Reno" desde que se convirtió en un fenómeno de popularidad, es el de la verdadera identidad de la mujer que en la serie se llama Martha y que es la que lo somete a un acoso asfixiante.

Fiona Harvey, una escocesa de 58 años, aseguró que denunciará al actor, convencida de que la que figura en la historia es ella y que, por supuesto, no se ve responsable de nada de lo que le atribuyen

. “Recibí amenazas de muerte, a pesar de que muchas de las cosas que afirmó no son ciertas. Yo soy la víctima acá”, destacó.

Si lo que dice la mujer fuera cierto, ella nunca estuvo en prisión. "Nada de esto sucedió. Es un montón de basura”, alegó la mujer que cursó sus estudios superiores en la Universidad de Aberdeen, igual que el personaje en el que se inspiró su caso".