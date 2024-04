Bebé Reno: la serie del actor que muestra cómo fue abusado y acosado

FOTO: Richard, en el momento preciso que entiende que ya no podrá divertir a nadie.

Lo primero que llama la atención es el título: "Bebé Reno", acompañada por la imagen de un hombre delgado, con cara de nada, de cuya cabeza parten dos astas. Ocho de diez espectadores creen estar en presencia de una comedia.Y eso parece en los comienzos pero después surge inesperadamente el drama.

El nombre de la serie deriva del apodo que Martha (una increíble Jessica Gunning) le pone a Donny (Richard Gadd) el primer día que entra al pub donde él se gana módicamente la vida mientras borronea guiones esperando , alguna vez, triunfar como comediante.

Lo que parece que serán una serie de gags entre ella-que se presenta como abogada de conocidas figuras de la polìtica británica- y el aspirante a actor, se transforma en una historia inquietante si el espectador se entera que , salvo algunos cambios de nombres y escenarios, lo que está viendo es lo que en realidad le sucedió a Gadd.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Martha despliega su aparente simpatía pero se vuelve una presencia constante que acecha cada paso que da Donny. Horas y horas sentada al frente del muchacho, pidiendo una bebida que no prueba , mientras habla sin parar y ríe como si necesitara un exorcismo.

Y cuando él termina su trabajo y llega a la vivienda que comparte con su ex suegra -el muchacho tiene sus particularidades-recibe un mail tras otro de la mujer que ya no sabe cómo sacarse de encima,aunque en ocasiones cree también que no quiere hacerlo porque es el único ser humano que la presta verdadera atención.





El acoso no surgió de la vena creativa del comediante escosés. Es real y quedó demostrado en estas cifras.A lo largo de casi 5 años, la mujer le envió a Richard más de 40,000 correos electrónicos, 350 mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes en Facebook y 106 páginas de cartas.

También lo cubrió de regalitos. Entre ellos, un pequeño bebé reno de juguete.

La persecución, asfixiante y sostenida se trasladó a la casa de Gadd, a sus relaciones y aún a sus padres , aunque ambos vivían en otra ciudad.

En la serie que la gente puede ver en Netflix, él se anima a formular la denuncia y ella termina detenida. En la vida real ella no pasó ni un minuto en la cárcel.

Pero el acoso que padece el comediante no es lo peor que le tenía reservado el destino porque cuando decide intentar una presentación durante el festival de Edimburgo conoce a un admirado guionista de la tele que lo embarca en el camino de difìcil retorno de las drogas duras y que, además, abusa de él.

Tom Goodman-Hill asume el papel de Darrien, el escritor que se aprovecha de la vulnerabilidad y los deseos de triunfar de Gadd. Como sea, además de hacer catarsis, el ex encargado del pub consiguió finalmente triunfar en el show busisnes, aunque no en la rama del humor como creyó que ocurrirìa.

En declaraciones a The Sun justificó el no haber reclamado cárcel para la mujer que le hizo la vida difícil. “El acecho y el acoso es una forma de enfermedad mental. Habría sido un error pintarla como un monstruo, porque no se encuentra bien y el sistema le ha fallado” dijo.