Adelanto del Presupuesto 2026: ¿Qué incorporará?

Por Damián di Pace

Argentina se encuentra en un año electoral, un contexto donde puede suceder cualquier cosa. La pregunta que surge es: ¿qué incluirá el Presidente en su proyecto de presupuesto? Hay cinco ingredientes que ya había comunicado el Gobierno y añade dos más.

Uno de los puntos clave es la prohibición de que el Tesoro financie el gasto a través del Banco Central, algo que ya se había mencionado en varias ocasiones. También se plantea una penalización para futuros presupuestos que generen déficit, así como ajustes sostenidos en el gasto público. Estos ajustes buscan darle la aprobación del FMI, que respalda el programa y exige garantías de pago para la deuda soberana que Argentina tiene por 16.800 millones de dólares el próximo año.

Los equilibrios se buscarán a través de aumentos en las tarifas de servicios públicos, especialmente en energía y gas, donde la clase media deberá afrontar tarifas plenas. Además, se incluirá una ley penal y tributaria relacionada con el blanqueo de dólares que están fuera del sistema. Este contexto se complica por las tensiones políticas, ya que la oposición amenaza con presentar un proyecto propio si no hay diálogo, mientras que los gobernadores reclaman más fondos.

El oficialismo intenta buscar aliados en un escenario de mesas políticas, ahora con nuevos interlocutores como Francos, Caputo y Catalán. La situación se torna crítica, ya que el FMI insiste en que la aprobación del presupuesto es fundamental para el programa de facilidades extendidas. En este marco, la pregunta sobre el enfoque del Presidente se vuelve relevante: ¿se centrará en lo económico o también buscará conectar con la ciudadanía para explicar su visión?

A pesar de no contar con la aprobación del presupuesto en los últimos dos años, el Presidente ha logrado acercarse a lo que propuso en sus proyectos. Sin embargo, esto no significa que haya sido aprobado en el Congreso. Este Presidente es uno de los que menos se ha desviado en proyecciones de crecimiento, inflación y presión tributaria, lo que resalta la ineficacia de los presupuestos que, en muchos casos, son solo papel.

La clave radica en si habrá un acercamiento político con la presentación de este nuevo presupuesto. No existe un antecedente en el mundo de tener tres años sin un presupuesto aprobado. Los presupuestos plurianuales son comunes en países con sistemas consensuados, como en la Unión Europea o China. Los lugares sin presupuestos aprobados suelen ser conflictivos, como Venezuela o Cuba.

Por lo tanto, sería complejo que esta situación no se negocie con los gobernadores. Di Pace sugiere que sería inteligente que el Presidente inicie un diálogo, especialmente ahora que cuenta con la nueva tríada de Franco, Caputo y Catalán. La situación en la calle también juega un papel importante, y el Presidente podría aprovechar esta oportunidad para generar un acercamiento que beneficie a todos.

En resumen, el panorama es incierto, pero la necesidad de un diálogo político y una estrategia clara en el presupuesto son fundamentales para el futuro del país. El tiempo dirá si se logra alcanzar un consenso que permita avanzar en un contexto tan complicado.