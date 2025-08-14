Los All Blacks llegaron a Córdoba para enfrentar a Los Pumas en el Kempes
El seleccionado neozelandés de rugby arribó en la tarde del jueves a la ciudad.
14/08/2025 | 20:35Redacción Cadena 3
FOTO: Los All Blacks llegaron a Córdoba.
Este sábado, Los Pumas enfrentan a los All-Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 18:10. Será el primer duelo entre ambas selecciones en Córdoba.
El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, los famosos All Blacks, llegaron en la tarde de este jueves a la ciudad de Córdoba.
Los neozelandeses estuvieron alrededor de una semana en la ciudad de Buenos Aires, donde visitaron la cancha de Boca, entre otras actividades como ir a tomar café.
El histórico equipo del deporte mundial se encuentra hospedado en el Hotel Quinto Centenario.
Rugby. Cómo está el historial de Los Pumas jugando en Córdoba
El equipo argentino de rugby enfrentará a los All-Blacks en el Kempes este sábado.
