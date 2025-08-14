Los All Blacks llegaron a Córdoba para enfrentar a Los Pumas en el Kempes

Este sábado, Los Pumas enfrentan a los All-Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 18:10. Será el primer duelo entre ambas selecciones en Córdoba.

El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, los famosos All Blacks, llegaron en la tarde de este jueves a la ciudad de Córdoba.

Los neozelandeses estuvieron alrededor de una semana en la ciudad de Buenos Aires, donde visitaron la cancha de Boca, entre otras actividades como ir a tomar café.

El histórico equipo del deporte mundial se encuentra hospedado en el Hotel Quinto Centenario.

