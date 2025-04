La guerra comercial y Argentina en el medio

Por Claudio Zuchovicki

En un mundo que parece estar dado vuelta, con un Donald Trump que posterga decisiones y Argentina a la espera de los dólares del Fondo Monetario, siento que la situación económica se torna cada vez más compleja. Desde mi perspectiva, quiero compartir mi interpretación sobre estos procesos decisorios que estamos viviendo.

He notado que, en este momento, la Mont Blanc tiene el poder decisorio. Lo que más me sorprende es que, en realidad, lo que observo no me resulta inesperado, porque Trump ha manifestado sus intenciones desde hace años. En mi análisis, veo que él está buscando una baja en la tasa de interés, algo que considero crucial para el endeudado estadounidense.

Estados Unidos, el país más deudor del mundo, enfrenta un déficit fiscal enorme, y me preocupa que los intereses de la deuda se hayan convertido en el principal gasto público, superando incluso el gasto en defensa nacional. Esto, desde mi punto de vista, complica enormemente la situación financiera de los ciudadanos, sobre todo con tasas de interés que llegan hasta el 12% anual para las tarjetas de crédito.

El contexto inflacionario y recesivo que preveo me lleva a pensar que Trump está apostando por una recesión. Además, creo que es fundamental reducir el valor del petróleo, un factor clave para la economía estadounidense, y eso es algo que tengo muy presente en mi análisis.

Sin embargo, no todo sale como lo planeo o espero. La venta de bonos del tesoro americano por parte de China ha generado un aumento en la tasa de interés, lo que me parece que complica aún más el panorama. Desde mi perspectiva, la situación de Argentina no es un caso aislado; he observado que su riesgo país se comporta de manera similar al de otros emergentes.

La llegada de giros del Fondo Monetario podría ofrecernos un respiro, pero siento que la incertidumbre sigue presente. En mi opinión, este acuerdo no garantiza una estabilización inmediata del dólar, porque todo dependerá de la confianza del público, algo que me parece esencial en este contexto.

Finalmente, desde mi análisis técnico, pienso que estos fondos podrían ayudar a respaldar el valor de los pesos en circulación, pero estoy convencido de que la percepción del público será la que determine el impacto real. La economía, para mí, sigue siendo un terreno incierto donde la confianza juega un rol fundamental.