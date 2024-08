Inflación, blanqueo y la calificación de Morgan Stanley

Claudio Zuchovicki

Hoy quiero abordar tres temas concretos. El primero es la inflación, que se sitúa en un 4% y algo más. Es fundamental tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, hay una devaluación mensual del dólar oficial que ronda el 2%. Esto establece un piso que complica la caída de la inflación. Los bienes que consumimos se dividen en transables y no transables. Los transables son aquellos que importamos o exportamos, y el tipo de cambio oficial influye directamente en sus precios. Por otro lado, los no transables son, por ejemplo, las tarifas de servicios, que han comenzado a aumentar.

La esperanza para reducir la inflación por debajo del 4% radica en la posible eliminación o reducción del Impuesto País, lo que permitiría que algunos productos importados sean más accesibles. Si no se logra esto, deberemos acostumbrarnos a estos números, que aunque son tolerables comparados con lo que hemos vivido, siguen siendo altos en comparación con otros países del mundo.

El segundo punto a considerar es la estabilización del tipo de cambio a través del blanqueo. Este mecanismo podría permitir la entrada de dólares reales a la economía, lo que, aunque no se espera que genere grandes ingresos fiscales, podría reactivar la economía. La entrada de dólares, sumada a la falta de emisión monetaria, podría calmar las expectativas inflacionarias.

Finalmente, el tercer tema, más financiero, es la observación de Argentina por parte de Morgan Stanley, que podría mejorar nuestra calificación. Esto es crucial, ya que permite que los fondos globales, que no pueden invertir en países que no sean emergentes, consideren a Argentina como una opción viable. Si esto se concreta, podríamos ver una entrada de dólares que beneficie a la economía.

Quiero hacer una repregunta sobre una campaña que se está llevando a cabo en los medios de comunicación respecto al blanqueo. Se está promoviendo la idea de que los activos son de cada uno y que es momento de regularizarlos. Es importante señalar que esto no solo beneficia a los grandes jugadores, sino que está destinado a todos los ciudadanos. Se considera que el dinero que los argentinos tienen fuera de circulación es legítimo, fruto de su esfuerzo y ahorro.

En los últimos años, muchas personas han trabajado para sistemas en el exterior y han acumulado ahorros que no pueden usar porque no están declarados. El blanqueo podría ser una oportunidad para que muchos de estos ahorros ingresen al sistema, lo que podría dinamizar la economía. Además, podría beneficiar a importadores que necesitan dólares para operar y que anteriormente no contaban con la posibilidad de acceder a ellos.

En resumen, el blanqueo no será comparable con el anterior, pero podría movilizar la economía real, lo que a largo plazo se traduce en mayores ingresos por impuestos.