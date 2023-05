Uruguay: cómo sobrevivir al hermano empestado

Adrián Simioni

Uruguay tuvo mala suerte. Lo ubicaron cerca de Argentina, un país mucho más grandote que él, que es como su hermano, pero un hermano tonto, que no para de hacer desastres. ¿Cuál es el último drama que le hemos provocado a Uruguay? Que la devaluación constante de Argentina ha generado una enorme brecha de precios en la frontera. Por lo tanto, miles de uruguayos que viven en el oeste uruguayo se cruzan a comprar. No es para menos. La Universidad Católica del Uruguay mide periódicamente la brecha de precios en la frontera. En marzo, en promedio, los precios en Salto, por ejemplo, fueron 127% más caros que en Concordia. Aclaremos: los uruguayos vienen a comprar sobre todo combustibles, alimentos y artículos de higiene. Autos, indumentaria, electrónica, pueden llegar a ser incluso más caros en Argentina, dado que acá están cerradas las importaciones.

Como sea, eso destruye al comercio uruguayo en la zona y la actividad económica. En Salto, por ejemplo, el desempleo ya llegó al 14%.

El impacto es tal que ayer el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que bajará el IVA y los aportes patronales a los comercios a menos de 60 kilómetros de la frontera. También se bajarán tarifas de servicios públicos como el agua y la luz y se quitará un impuesto a los combustibles para bajar la nafta en 40%.

Distorsiones parecidas se encuentran en todos los vecinos. La política económica argentina es disruptiva para Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil. ¿Por qué los otros países no devalúan y listo? Pues porque no tienen inflación. Y eso les permite ahorrar, no tener cepo y recibir inversiones. Sus industrias se van modernizando. Su infraestructura también. Miren esta comparación: según la Cámara de la Construcción de Córdoba con su ritmo actual de inversión el Uruguay va a cubrir su déficit de infraestructura en 11 años. Argentina lo va a lograr recién después de 30 años. Por lo tanto, la economía uruguaya va a seguir siendo cada vez más competitiva y va a ser capaz de generar empleos mejor pagos, como sucede ya con toda la industria papelera, por ejemplo. Sí: Uruguay va a perder facilmente empleos de bajos salarios como los que se están perdiendo en Salto, pero será porque estará creando otros que son más difíciles de crear, pero con mejores salarios.

Mientras tanto, nosotros, la oveja negra de la América del Sur en cuanto a políticas económicas, el país rarito, seguimos en el camino contrario. Y forzando a los vecinos a tomar medidas protectivas que buscan aislarnos, como a los empestados en una pandemia que no es virósica, sino económica.