Una ráfaga de anuncios, a lo Milei, con un hilo conductor

Adrián Simioni

El gobierno de Milei nos sacudió en las últimas horas con una serie de anuncios que no dan respiro. En principio, parecen inconexos. Pero, en el fondo tienen algo en común: es la batalla que Milei dijo que venía a dar contra el Partido del Estado y a favor del Partido de la Sociedad; contra grupos que obtienen algún tipo de beneficio de los recursos públicos y a favor de quienes ponen esos recursos.

Empecemos por lo que parece más lejano a eso: la decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. No es por los errores de la OMS en la pandemia, no es por los recursos que aporte la Argentina o porque supuestamente el país reciba poco de ella. En todo caso esas serán razones extra. La verdadera razón es que los gobiernos de derecha parecidos los de Milei en el mundo ven en que ese entramado supranacional es cada vez más la expresión de un Estado trasnacional en consolidación. Abarca del FMI a la Unesco. Y lo rechazan. Consideran que, al igual que pasa con cada Estado nacional, desde ese entramado se financian y se legitiman autoridades, voces y valores que están sesgadas hacia la izquierda, que están ellas también formadas por una burocracia de lujo que también vive de recursos que aportan los Estados y que desde ahí se construye una hegemonía y una ideología proestado igual a la que construyen las burocracias de cada país. Por eso vemos a la OMS advocando siempre por políticas típicas de las socialdemocracias europeas y alejadas de las que se inspiran en el mercado.

Lo mismo puede decirse del Acuerdo de París, el fruto del ecologismo que impuso su agenda de controles, limitaciones y regulaciones a las industrias energéticas y agropecuarias a un Occidente cuyos gobiernos de derecha ven como parciales (nunca una crítica a China o a Rusia o socialdemócratas y verdes), sesgadas ideológicamente y potencialmente dañinas para las industrias occidentales.

A otro nivel, el gobierno modificó por DNU la ley que regula tratamientos y operaciones para cambios de genitalidad. Los menores de edad ya no podrán recibir estos tratamientos. Y, además, ya no se financiarán con los recursos de carácter público de las obras sociales. Eso explica que la CGT haya adherido el fin de semana a la marcha del orgullo antifascista, pero que hasta ahora no haya criticado este cambio, que libera a las obras sociales sindicales de tener que financiar procedimientos caros para los que tienen que usar los mismos fondos de siempre. En efecto, también acá el kirchnerismo concedió derechos (el derecho a cambiar de sexo) pero no explicó de dónde saldrían los recursos; simplemente le puso la carga a las obras sociales, que ya están quebradas desde hace rato. El tema es muy delicado por su importancia y sensibilidad. Y reabre un abanico de discusiones. Desde el financiamiento hasta el derecho de las personas a decidir su proyecto de vida. Va a haber mucha discusión.

Al mismo tiempo, la Nación prohibió que en las cárceles federales los presos considerados de riesgo, que han mostrado que dirigen desde allí sus operaciones criminales, reciban visitas con contacto físico. Desde ahora, a través de un vidrio, con no más de dos visitas por mes, no en cualquier momento y sin que puedan visitarlos personas con antecedentes o que no sean familiares o abogados defensores formalmente designados. Es también, ir replegando las políticas de dos décadas durante las cuales desde la hegemonía de izquierda construida desde el Estado se fue imponiendo el relato zaffaronista que para muchos se preocupó más por cuidar los derechos de los delincuentes que los de los ciudadanos de a pie que intentan hacer su vida en las calles de la vida privada, sin sentir que haya un Estado que los custodie, un Estado al servicio de ellos.