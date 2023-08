Hay una situación extravagante que todos vemos muy claramente.

El insólito ministro de la inflación Sergio Massa, con los insólitos respaldos de Cristina Fernández y Alberto Fernández, compite por la Presidencia asegurando que va a eliminar la inflación que acaba de duplicar. Eso de por sí es raro: ¿Por qué si saben lo que hay que hacer no lo hicieron hasta ahora?

Pero hay algo más raro aún. A ver, Massa podría argumentar: “Mirá, ya estamos haciendo las cosas que hay que hacer para reordenar la economía, sólo que se necesita tiempo”. Es un buen argumento.

El problema es que tampoco las están haciendo. Rige el siga-siga. Massa no ha hecho ni un cambio. Al contrario: las recetas K siguen inmutables. Tres ejemplos:

-Empleo público. La fábrica de ñoquis improductivos que es el Estado sigue a full. Siguen acomodando gente a la que habrá que pagarles 30 años de sueldo y luego jubilaciones eternas a cambio de nada. Y habrá que seguir pagándolos con el impuesto inflacionario que se cobra a la gente que trabaja de verdad en el sector privado. Lejos de achicar el ñocaje, la gestión Massa lo aumentó.

A nivel nacional (incluyendo provincias y municipios) la cantidad de personas que cobran un sueldo estatal siguió aumentando y es récord absoluto: casi 3,5 millones, un 30 por ciento más de los que eran hace 10 años, sin que se sepa qué hacen, en qué contribuyeron. En el corto plazo, en el gobierno nacional –y gestión Massa pura- desde abril a junio se sumaron 12.500 empleados. Una Municipalidad de Córdoba entera en dos meses. Siga-siga.

-Tarifazo. La quita total de subsidios eléctricos multiplica por dos, tres, cuatro, las boletas. Pero la segmentación que se aplicó implica un golpe brutal para un 40% de los hogares que se quedaron sin subsidios y, a la vez, que redujo aún más el precio de la electricidad para el 60% restante de la población, que encima tiene más incentivos que antes para consumir cada vez más de algo que de hecho es gratuito. La electricidad para unos cuesta 5 veces más que para otros. Pero lo peor es que no se resuelve el problema fiscal: el Estado termina pagando en subsidios este año más de los que pagó en el 2021. O sea: es un plan que genera inequidad, irracionalidad de consumo y no resuelve el problema fiscal. Siga-siga.

-Dinero sin respaldo. Finalmente, sigue siendo rampante la emisión de pesos a tontas y locas. No es para menos: el Estado sigue gastando muchísimo más de lo que es capaz de recaudar. Sólo en julio el Banco Central emitió más de 500 mil millones de pesos sin respaldo para financiar a un gobierno que no puede parar de gastar. Con el agravante de que, además, el BCRA tuvo que emitir 1,5 billones de pesos para mantener la bola de nieve de Leliqs y sus intervenciones para controlar el dólar. También acá rige el siga-siga.

No es tiempo lo que Massa necesita. Necesita una receta distinta, que hasta ahora no supo, no quiso o no pudo explicar y mucho menos aplicar.