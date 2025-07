Por Adrián Simioni

Passerini vs. Mercado Libre: paren de promocionar empresas, que nos vamos a quedar sin empresas. Bueno, más o menos esta podría ser la síntesis de este conflicto que estalló ayer. Mercado Libre, la mayor empresa de la Argentina, además una de las pocas empresas argentinas que está montada en la ola tecnológica, de las empresas llamadas tecnológicas, el único unicornio de la Argentina, dijo que levanta sus oficinas en Córdoba.

¿Por qué las levanta? Porque está harta de pagar tasas municipales que no sabe por qué las paga carísimas. Un ejecutivo del Mercado Libre, David Gándara, que es vicepresidente de tecnología y productos, dio las explicaciones y los números. Dijo que Mercado Libre paga a la Municipalidad de Córdoba por tasas municipales 770 millones de pesos al mes.

¿Es mucho o te parece poco? Para darte una idea, eso que paga por mes equivale a dos años de alquiler de los tres pisos que alquila Mercado Libre en la torre Capitalinas y equivale al 2,1% de la facturación bruta. Es como una retención a la soja pero un poco menor, pero solamente lo cobra la Municipalidad de Córdoba.

Y si no, saca la cuenta: Mercado Libre tiene 1.260 empleados en Córdoba, por empleado son 611.000 pesos por empleado por mes. Es una cuestión. Si los números que dio Mercado Libre son ciertos, es de locos. ¿Cómo vas a pagar 611.000 pesos a la Municipalidad por cada empleado todos los meses? Debe ser mucho más de lo que aportan a la ANSES para su jubilación y para los jubilados actuales los empleados de Mercado Libre.

Bueno, qué va a hacer Mercado Libre, ¿se va de Córdoba o no se va? 1.260 empleados van a seguir trabajando, pero listo, van a un régimen remoto por completo, hasta ahora en esos 3 pisos de oficinas tenían una actividad semi remota en la mayoría de los empleados. Algunos llevan más días a la semana, otros menos, son muchos.

El 10% de todos los empleados que tienen Mercado Libre en el país están acá en Córdoba y están gracias además a la actitud emprendedora, desarrolladora de cordobeses, ¿por qué? Porque acá había una empresa en Córdoba que se llamaba Neosur que tenía unos 50 empleados que era proveedor de Mercado Libre, le hacía programas informáticos a Mercado Libre, eran cordobeses.

De hecho el que creó esa empresa era David Gándara, que hoy es el vicepresidente ejecutivo para tecnología y producción de Mercado Libre en todo el país. En 2013, Mercado Libre agarró y compró esa empresa proveedora, la mantuvo en Córdoba y los 50 empleados que tenía en Córdoba pasaron a ser 1.260. Bueno, ahora van a trabajar todos remotos, levanta las oficinas Mercado Libre.

Es muy curioso lo que paga Mercado Libre de tasas a la Municipalidad de Córdoba. Hasta ahora la Municipalidad no ha dicho nada. Mercado Libre paga la tasa de seguridad e higiene, 611 lucas por empleado que le provee la seguridad, paga el Fondo Solidario de Inclusión Social, comercio.

Mercado Libre dice que paga otra tasa que se llama Fondo de Promoción para la Actividad Agravada, que no he podido descubrir de qué se trata, y paga otra tasa que es Fondo de Promoción de la Economía Local y los sectores productivos.

Por eso le digo a la Municipalidad de Córdoba que paremos de promocionar la economía local y los sectores productivos, paremos de promocionar las empresas porque si lo hacemos de esta forma, nos vamos a quedar precisamente sin empresas.

Hasta ahora, lo que va logrando esa tasa para promover la economía local es que haya menos empresas en la economía local. El problema no es de Mercado Libre, el problema es de Córdoba. ¿Por qué digo esto? Y que lo sepa el intendente Passerini, porque Mercado Libre no se va a ir de Rafaela donde paga el 10% de lo que paga en Córdoba, no se va a ir de Santa Fe donde paga un tercio de lo que paga en Córdoba, y no se va a ir de la Ciudad de Buenos Aires donde la Jefatura de Gobierno no le cobra ninguna tasa. O sea, el problema está en Córdoba, no es de Mercado Libre.