El acuerdo que todos proclaman y pocos quieren

Por Adrián Simioni

En el torbellino de la política argentina, la palabra "acuerdo" resuena como un mantra. Todos parecen coincidir en que, ante la crisis actual, el gobierno de Javier Milei y los gobernadores deben sentarse a negociar para garantizar estabilidad hasta las elecciones. Pero, como suele ocurrir en campaña electoral, la honestidad intelectual es la primera víctima. Las posturas se endurecen, los intereses se cruzan y el supuesto consenso se desvanece en un juego de poder donde nadie quiere ceder.

Por un lado, los gobernadores exigen recursos. Quieren plata, más plata, siempre más plata. Es su lista del súper, una compra compulsiva que crece sin freno: desde retener el impuesto al combustible hasta reclamar fondos de las cajas previsionales o el incentivo docente. Algunos, incluso, piden rediscutir acuerdos ya firmados ante la Corte Suprema. Pero el Gobierno nacional, con su bandera de disciplina fiscal y lucha contra la inflación, no puede ceder sin traicionar su esencia. Emitir para satisfacer estas demandas sería renunciar al control de la inflación, el único logro que Milei puede esgrimir con orgullo.

Por otro lado, la política electoral complica aún más el escenario. La Libertad Avanza, el partido de Milei, presentó listas en cada distrito para competir contra esos mismos gobernadores con los que ahora debería pactar. ¿Cómo negociar con quienes son tus rivales directos en las urnas? Los gobernadores, lejos de facilitar las cosas, ven a un Milei debilitado. Cuando tuvo fuerza, quizás pudo haber negociado desde una posición de ventaja. Hoy, con menos cartas en la manga, enfrenta un frente de mandatarios provinciales que no tienen incentivo alguno para allanarle el camino. Cada gobernador, en el fondo, sueña con la presidencia. ¿Por qué ayudar a un rival que podría consolidarse?

La autocrítica, otro clamor recurrente, brilla por su ausencia. Se le exige a Milei que reflexione sobre sus errores, y él responde con gestos: un nuevo Ministro del Interior, reuniones con gobernadores, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía alineados. Pero, ¿es esto autocrítica genuina o un cambio de figuritas para la foto? Y si de autocrítica hablamos, ¿Dónde está la del kirchnerismo, que recibió un país sin inflación y lo dejó con una economía en llamas? Nunca la hicieron, y aun así les fue bien en las urnas. La lección parece clara: en campaña, la autocrítica no siempre paga.

El caso de los gobernadores es paradigmático. Mientras piden ajustes al Gobierno nacional, muchos eluden cualquier sacrificio en sus propias provincias. Un ejemplo elocuente es la Legislatura de Córdoba, con sus 1046 asesores, apenas nueve menos que cuando estalló el escándalo de los "fantasmas". Cancelaron 103 contratos, sí, pero incorporaron 94 nuevos. Una calesita que no para, donde el ajuste es una palabra vacía.

En este contexto, la postura de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, es de una brutalidad reveladora. "El gobierno de Milei está acabado", afirmó, aclarando que no es golpista, pero sugiriendo que hay que "evitar que siga destruyendo a la Argentina". Su mensaje es claro: no ve al Gobierno llegando siquiera al 26 de octubre. ¿Cómo sentarse a negociar con alguien a quien ya das por derrotado? Quintela, en su franqueza, expone la verdadera naturaleza de esta danza política: los gobernadores no buscan un acuerdo, sino aprovechar la debilidad de Milei para fortalecer sus propias posiciones.

Así, el tan mentado acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores se reduce a una puesta en escena. Habrá fotos, declaraciones altisonantes y promesas de diálogo, pero las condiciones para un pacto de fondo no están dadas.

Los intereses son opuestos, las lealtades frágiles y la campaña electoral, con su lógica implacable, no da tregua.