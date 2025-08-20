Destino Garrahan: legislar a ciegas y decir barbaridades

Por Adrián Simioni

La senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, generó una controversia en el Senado al afirmar que los niños argentinos no tienen derecho a ser curados en el Garrahan. Su comentario resulta inexplicable y refleja una falta de competencia en el debate público.

Álvarez Rivero intenta señalar que la responsabilidad de la atención de la salud corresponde a las provincias y no a Nación. Sin embargo, el Garrahan, un hospital financiado mayoritariamente por Nación, atiende a pacientes de todo el país, lo que genera un problema de equidad en el acceso a la salud.

Los números de atención en el Garrahan son sorprendentes. En Buenos Aires, se internan 10 chicos cada 10.000 habitantes, mientras que en Córdoba la cifra es de 0,2. Esto plantea interrogantes sobre la calidad del sistema de salud en otras provincias y la falta de hospitales de alta complejidad.

Por otro lado, en Formosa, se internan 3 chicos cada 10.000 habitantes, lo que indica que el uso del Garrahan es mucho menor en comparación con Buenos Aires. Esto sugiere que las provincias deben hacerse cargo de la salud de sus ciudadanos, incluyendo a Buenos Aires.

Las consultas externas también reflejan esta disparidad. En 2024, se registraron 166 chicos de Buenos Aires por cada 10.000, frente a 3 de Córdoba y 37 de Formosa. Esto lleva a cuestionar si los pacientes de Buenos Aires realmente necesitan atención de alta complejidad o si están utilizando el Garrahan para problemas que podrían resolverse en hospitales provinciales.

El presupuesto destinado al Garrahan es mal administrado, ya que se están atendiendo casos que no son de alta complejidad. Esto provoca que se vea afectada en el hospital la atención real de los pacientes que sí lo requieren.

Es esencial que las provincias asuman la responsabilidad de la atención de sus niños. La falta de hospitales adecuados en Buenos Aires no puede ser excusa para desviar fondos destinados a la salud pública.

Finalmente, es crucial que legisladores como Álvarez Rivero se expresen con claridad y fundamenten sus afirmaciones. La salud de los niños debe ser una prioridad, y el Congreso no puede seguir legislando a ciegas, ignorando la realidad del sistema de salud en el país.

