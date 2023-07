¿De quiénes son los dólares del Banco Central? ¿De Córdoba o de la Nación?

Adrián Simioni

¿De quién son los dólares del Banco Central, los poquísimos dólares que quedan en el Banco Central?

La pregunta viene a cuento por una noticia que se conoció ayer. La Corte Suprema se declaró incompetente en una demanda judicial que Córdoba tuvo que iniciar para poder cumplir con los pagos de su deuda externa accediendo al dólar oficial, que cuesta 275 pesos, un poquito menos de la mitad que los dólares financieros.

¿Por qué este conflicto? Bueno, porque como no tiene dólares, el BCRA dispuso que tanto los privados como las provincias y municipios que tienen deudas en el exterior cancelen sólo el 40% de sus vencimientos y reestructuren el resto con sus acreedores. Es decir, los obliga a un default. Si no, si quieren pagar todo, tienen que ir al mercado financiero a comprar dólares contado con liqui o dólar bolsa para cumplir sus compromisos.

La Provincia inició una demanda en juzgado federal de Córdoba con este argumento: la Constitución garantiza la autonomía de la Provincia y esa autonomía es violada por la Nación si fuerza a la Provincia a caer en una cesación de pagos que ella no decidió. Ese tribunal no definió el fondo de la cuestión pero ya le dio una cautelar a Córdoba para obligar al Central a darle los dólares para pagar un vencimiento que ya se pagó. Ahora falta ver qué pasará con los próximos vencimientos.

La cuestión pone sobre el tapete esta pregunta: ¿de quién son los dólares del Central? Porque la Nación sí toma los dólares baratos del Central para poder pagar su propia deuda externa. Incluso si no se trata de pagar deudas, usa dólares oficiales. Por ejemplo, si Alberto viaja al exterior, no rige para él dólar turista ni nada de eso. Lo mismo pasa para cualquier funcionario. O profesor universitario, sin ir más lejos. Lo mismo pasa con algunos importadores: un funcionario decide qué importación es importante y cuál no.

Es una arbitrariedad, una ilegalidad, que el Poder Ejecutivo decida a quién le regala y a quién no los dólares baratos. Los dólares del Central no son del gobierno. Son de la sociedad, que no es lo mismo que el Estado. Esos dólares son el respaldo del valor de los pesos que todos tenemos en nuestras billeteras. Los juntó la sociedad con sus exportaciones, no el Estado. Los únicos recursos genuinos del Estado nacional son los pesos que recauda de los impuestos o que pueda conseguir prestados. La Nación, como cualquiera de nosotros, debería ir con sus propios pesos al Banco Central y comprarle los dólares. Y el Central debería ofrecerlos a todos por igual: la Nación, una provincia, un municipio, una empresa privada, un particular cualquiera.

Acá no sólo el Estado nacional (y los que viven de él) son los mayores privilegiados, sino que, encima, el Banco Central imprime pesos sin respaldo y se los da al Estado para que el Estado luego vaya y le "compre" los dólares que necesita en forma exclusiva. Es una doble discriminación. La Provincia de Córdoba no sólo no puede emitir los pesos sino que tampoco puede comprar los dólares con los pesos que recauda en buena ley.

Es una brutal discriminación que privilegia al gobierno nacional y a quienes viven de él. Importante esto último. Por ejemplo, si la Provincia de Córdoba no cumpliera su deuda, dejaría de poder hacer obras públicas. Afectaría a todo el mundo en Córdoba: constructoras, empleados públicos, empleados de la construcción, corralones, etc. En cambio en la Nación Aerolíneas Argentinas puede seguir haciendo los desastres de siempre, siempre tendrá dólares baratos a mano para pagar el combustible en Madrid y pesos a rolete para pagar los sueldos de todos sus ñoquis. Nunca pagan las consecuencias.

Por eso, entre otros motivos, en las sociedades razonables tienen bancos centrales autónomos, que no dependen del gobernante. Para que los gobernantes no se transformen en sanguijuelas, en dictadores que le imponen a todos los demás límites y prohibiciones mientras ellos, sus cortesanos, sus empleados y sus amigos se apropian de riquezas que no les pertenecen.