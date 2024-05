De la motosierra al bisturí, de la obra pública a la orquesta del Congreso

Adrián Simioni

La obra pública nacional está parada. El ajuste urgente que tuvo que hacer Milei al asumir para esquivar la hiperinflación obligó a cortar a la bruta. Como fuera. Motosierra. Hoy ya se acumula una deuda que las constructoras estiman en 400 mil millones de pesos. Las obras están paradas se sienten en las estadísticas: en marzo la construcción cayó 42% interanual. Y también se sienten en carne y hueso: en Jujuy, por ejemplo, el gremio de la construcción dice que 7.000 personas quedaron sin trabajo por el parate en la obra pública.

O sea: el ajuste no puede continuar para siempre así. Pero al mismo tiempo el Estado no puede volver a gastar lo que gastaba. Si no seguimos en la misma. ¿Alternativa? Pasar de la motosierra al bisturí. Es un trabajo muy difícil. Hay que tener expertos que miren con lupa. Hay que contar con leyes. Y hay que hacerlo rápido.

Los ejemplos sobran. Y aquí entra, por caso, la Orquesta de Cámara del Congreso. Lo traigo a colación porque Victoria Villarruel quiere revisar los pases a planta permanente de los últimos años, algo que los sindicatos del Congreso no aceptan. Es esa búsqueda, la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo, descubrió, por ejemplo, que una de las empleadas de la orquesta cobraba mientras residía en Miami, donde hacía un curso para emprendedores. Es un caso gracioso el de la orquesta. Nació en 1990 como Orquesta Juvenil de Cámara del Congreso. Se ve que un par de senadores tenían músicos jóvenes en la familia y les pintó que los contribuyentes argentinos bien podían darles una beca. Pero parece que, luego, los músicos crecieron y no quisieron abandonar un lugar tan cómodo, porque en algún momento la Orquesta Juvenil pasó a ser Orquesta a secas. Hoy son casi todos adultos. La orquesta no toca mucho. Por ejemplo, esta temporada oficial la abrió recién el 25 de marzo y tiene previsto tocar el último lunes de cada mes: o sea 10 conciertos en el año.

Las preguntas son muchas: ¿por qué y para qué el Congreso tiene orquesta, incluso si su actividad fuera frenética? No es su función ser mecenas de las artes y menos de artes anacrónicas. Hay orquestas a borbotones en las fuerzas armadas, las universidades, las provincias, los bancos estatales, los municipios. ¿Cuándo decidimos que eso era algo esencial? ¿Cuándo decidimos que no podemos vivir sin orquestas de cámara que rara vez tocan pero podemos dejar de construir autopistas donde hay rutas en las que todos los días muere gente? Para las dos cosas no alcanzan.

Es lo que advirtió el viernes en Cadena3 el exministro de Finanzas de Córdoba y extitular de Anses, Osvaldo Giordano: la única forma de salir de la recesión y sostener el equilibrio fiscal es acelerar reformas.

Y para poder reducir sólo los empleos superfluos en la Nación, las provincias, los municipios y eliminar sólo los organismos creados por capricho hacen falta leyes y equipos capaces. Hay que dejar de pasar la motosierra por rutas que hacen falta y empezar a pasar el bisturí por orquestas que nunca fueron necesarias. Es odioso y horrible. Pero no es más moral dejar en banda a un albañil que pedirle a un violinista que se la rebusque por su cuenta. Nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio.