Cristina se despide mintiendo

Adrián Simioni

En su carta de despedida de las candidaturas políticas, Cristina Fernández no pudo dejar de mentir ayer. Nos vamos a detener en una de esas mentiras. Sin ponerse colorada, la vicepresidenta escribió que, luego de que Macri tomara su famoso préstamo con el FMI, "la historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina".

Es casi vergonzosa que lo diga en forma tan desacarada. Porque fueron precisamente los Kirchner, no el Fondo, los que reintrodujeron la inflación en Argentina. Eduardo Duhalde les entregó a su marido y a ella un país sin inflación. En febrero de 2007, todavía con Néstor presidente, el Indec fue intervenido para comenzar a dibujar la inflación, que había empezado a crecer muy por arriba de los demás países. Durante los 8 años de Cristina la inflación nunca paró de aumentar y su gobierno nunca paró de falsear los números. Y todo eso sucedió mientras sin el FMI. Néstor y Cristina estaban orgullosos de haber saldado la deuda con el organismo y, por lo tanto, de no permitirle ni siquiera ver los datos de la economía. Esa es la verdad: la inflación volvió a la Argentina con la receta K, no con la receta del Fondo.

Es algo importante que tenemos que saber. No tenemos que dejarnos engañar por esta maestra siruela en decadencia que tiende a creerse su propio relato. Ni siquiera hoy, en que sí tenemos relación con el FMI, la culpa de la inflación es del Fondo.

Sólo en lo que va del mes el gobierno le ha pedido al Banco Central que le dé 440 mil millones de pesos. Es toda emisión sin respaldo para pagar el exhorbitante gasto público kirchnerista, para pagar los miles de ñoquis, militantes, acomodados y subsidiados del clientelismo K. Más nafta para la inflación, rociada por orden de la vicepresidenta, que se hace la desentendida. ¿Es culpa del FMI? Para nada. En lo que va del año el Banco Central ya emitió 670 mil millones pesos sin respaldo para que el kirchnerismo pueda seguir gastando. Y eso es el doble de lo que había acordado Sergio Massa con el Fondo. El doble. La culpa no es del Fondo. Es de Cristina, que en lo que tal vez sea su despedida de los cargos políticos, no pudo dejar de mentir.