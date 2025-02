Fernando Genesir

En la localidad cordobesa de Oncativo, las multas se pueden pagar con "trabajo comunitario y voluntario". Esto se da en el marco de las normas de tránsito y la convivencia ciudadana.

El municipio ofrece esta posibilidad a quienes hayan cometido reiteradas infracciones, permitiendo que una parte del pago de la sanción económica sea reemplazada por trabajo comunitario o voluntario, según el análisis de cada caso.

Esta opción ha sido propuesta por el juzgado de faltas y debe ser aceptada libremente por el infractor. El trabajo puede desarrollarse en entidades públicas o en organizaciones no gubernamentales, con una finalidad educativa y en beneficio de la comunidad. Por un lado, esto representa un alivio económico, ya que si cometiste una falta y te labran una multa, en lugar de pagar, puedes optar por realizar un trabajo comunitario o voluntario. Es un alivio económico claramente. Además, se sostiene que permite reflexionar sobre la importancia del respeto a las normas y fomenta valores como la responsabilidad y la solidaridad.

El cumplimiento satisfactorio de estas tareas, certificado por la entidad receptora, se considera como una predisposición favorable del multado para enmendar su conducta, lo que puede implicar la suspensión provisoria de otras sanciones aplicadas, siempre que no haya reincidencia. El municipio afirma que transforma las infracciones en acciones positivas para la comunidad.

Al ver esto, me acordaba de lo que siempre decimos los cordobeses: que las multas las ponen o que la Caminera está para recaudar. Siempre sostengo que eso es una pavada, porque si no cruzás el semáforo en rojo, no hay forma de que te saquen una multa. Si no vas a más de 110, tampoco.

Sin embargo, siempre me dicen lo mismo. Pero con esta medida, me parece excelente la iniciativa. Si no querés pagar la multa, tenés la opción de un trabajo comunitario, lo que también genera conciencia.

El municipio no recauda, pero algo tenés que hacer. Si asumís tu responsabilidad, si cometiste una infracción, hay alternativas para trabajo comunitario. Lo menciono en un momento donde crecen las multas por exceso de velocidad y alcoholemia en ruta. No sé si esta posibilidad se aplica a nivel provincial o en la Caminera, pero me quedo con el ejemplo.

Hay que considerar el monto, claro. En cuanto a generar conciencia, me parece una buena idea. Si me apuran, podría pensar en pagar, pero prefiero hacer el trabajo comunitario.