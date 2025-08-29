El impacto positivo de la prohibición de celulares en las aulas de CABA

Por Fernando Genesir

Hace un año, en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tomó la decisión de prohibir los celulares en las aulas. Esta medida se implementó al considerarlos una distracción en el aprendizaje y en el vínculo cotidiano de los alumnos. En las primarias, los estudiantes deben guardar sus celulares en una cajita durante la jornada escolar. En las secundarias, se permite su uso solo con fines pedagógicos, según lo decidan los docentes o instituciones.

Pasó un año desde la implementación de esta medida y se presentó el primer informe sobre su impacto. Los resultados son alentadores: 6 de cada 10 estudiantes secundarios y 7 de cada 10 alumnos del primario afirman que mejoraron su aprendizaje, atención en clase y vínculo con sus compañeros. Los chicos reportan que prestan más atención en el aula, lo que se traduce en mejores desempeños personales y en un aumento de interacciones durante los recreos.

El informe también incluye las percepciones de docentes y directivos. Un director mencionó que antes pasaban más tiempo pidiendo a los alumnos que guardaran los celulares que enseñando. La rectora del Colegio Belgrano 1, Milu Christello, explicó que la decisión de retirar los celulares se tomó tras observar que los alumnos los usaban de manera habitual y automática. Otra directiva, Elisa León, destacó la importancia de construir consenso entre padres y estudiantes sobre la medida.

Marilina Lipsman, directora ejecutiva del Colegio Tarbut, afirmó que no están en contra de la tecnología, pero resaltó la necesidad de desconectar para conectar. Este fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires; a nivel internacional se ha reconocido el retroceso que representa el uso excesivo de pantallas. Se empieza a hablar de un cambio cultural que promueve la atención y la conexión cara a cara en las escuelas.

Al final, surge una pregunta importante: ¿qué pasa con el apagón digital en nuestros hogares y en la vida cotidiana de los adultos? Es fundamental que los adultos también aprendan de esta experiencia y den el ejemplo, ya que muchas veces somos nosotros quienes estamos constantemente con el celular en la mano.