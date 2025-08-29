En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

El impacto positivo de la prohibición de celulares en las aulas de CABA

  

29/08/2025 | 09:12Redacción Cadena 3

FOTO: El impacto positivo de la prohibición de celulares en las aulas de CABA.

  1.

    Audio. El impacto positivo de prohibir los celulares en las aulas de Ciudad de Buenos Aires

    Siempre Juntos

    Episodios

Fernando Genesir Por Fernando Genesir

Hace un año, en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tomó la decisión de prohibir los celulares en las aulas. Esta medida se implementó al considerarlos una distracción en el aprendizaje y en el vínculo cotidiano de los alumnos. En las primarias, los estudiantes deben guardar sus celulares en una cajita durante la jornada escolar. En las secundarias, se permite su uso solo con fines pedagógicos, según lo decidan los docentes o instituciones.

Pasó un año desde la implementación de esta medida y se presentó el primer informe sobre su impacto. Los resultados son alentadores: 6 de cada 10 estudiantes secundarios y 7 de cada 10 alumnos del primario afirman que mejoraron su aprendizaje, atención en clase y vínculo con sus compañeros. Los chicos reportan que prestan más atención en el aula, lo que se traduce en mejores desempeños personales y en un aumento de interacciones durante los recreos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El informe también incluye las percepciones de docentes y directivos. Un director mencionó que antes pasaban más tiempo pidiendo a los alumnos que guardaran los celulares que enseñando. La rectora del Colegio Belgrano 1, Milu Christello, explicó que la decisión de retirar los celulares se tomó tras observar que los alumnos los usaban de manera habitual y automática. Otra directiva, Elisa León, destacó la importancia de construir consenso entre padres y estudiantes sobre la medida.

Marilina Lipsman, directora ejecutiva del Colegio Tarbut, afirmó que no están en contra de la tecnología, pero resaltó la necesidad de desconectar para conectar. Este fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires; a nivel internacional se ha reconocido el retroceso que representa el uso excesivo de pantallas. Se empieza a hablar de un cambio cultural que promueve la atención y la conexión cara a cara en las escuelas.

Al final, surge una pregunta importante: ¿qué pasa con el apagón digital en nuestros hogares y en la vida cotidiana de los adultos? Es fundamental que los adultos también aprendan de esta experiencia y den el ejemplo, ya que muchas veces somos nosotros quienes estamos constantemente con el celular en la mano.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho