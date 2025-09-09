Curiosidades y paradojas de unas elecciones endiabladas

Por Pablo Sirvén

No es una ficción, aunque podría parecerlo. Lo que ocurrió el domingo en la provincia de Buenos Aires fue un mensaje contundente en las urnas.

Un resultado que, lejos de ser un simple número, dejó al descubierto una serie de rarezas y paradojas que merecen ser destacadas. La primera paradoja es la del presidente Milei, quien insistió en calificar al gobernador Axel Kicillof como "enano soviético". Sin embargo, ese "enano" se agigantó en el escrutinio, superando todas las expectativas y consolidándose como una figura clave.

La segunda contradicción está en el discurso de Milei: por un lado, prometía "clavar el último clavo al cajón del kirchnerismo"; por otro, con pésimo gusto, pedía "sacar al pingüino del cajón". ¿En qué quedamos? Máximo Kirchner no tardó en responder: "Pediste sacar al pingüino, ahí lo tenés".

Y el pueblo, al parecer, sigue firme con las banderas de Evita y Perón. La tercera curiosidad es la "K", un símbolo que desde 2003 identifica al kirchnerismo y que ahora está en disputa. Pero si Kicillof consolida su camino hacia la presidencia en 2027, ¿pasará la "K" a significar "kicillofismo"? Sin olvidar, claro, a Karina, la "hermanísima" secretaria general de la presidencia, que también lleva la inicial. La "K" sigue de moda.

Cuarta paradoja: Guillermo Francos, jefe de gabinete mileísta, llamó a Kicillof para felicitarlo, pero ni Cristina Kirchner ni Máximo lo hicieron. Un gesto que llama la atención, considerando la relevancia de Kicillof en el escenario político.

Quinta rareza: Cristina, siempre crítica del desdoblamiento de elecciones, fue la primera en intentar capitalizar el triunfo. A las nueve en punto, como un reloj, Carlos Bianco anunciaba los primeros datos oficiales, y Cristina ya estaba en el balcón, acaparando cámaras y flashes. Luego, en un mensaje grabado, se la vio en pie de igualdad con Kicillof, el gran ganador, junto a Máximo y hasta su hijo.

Sexta curiosidad: el mapa electoral. Aunque el peronismo arrasó en seis de las ocho secciones electorales, el mapa pintado de azul (Fuerza Patria) o violeta (La Libertad Avanza) engaña a simple vista. La quinta sección (Mar del Plata) y la sexta (Bahía Blanca) ocupan mucho espacio territorial, pero no tienen la densidad poblacional de la primera y tercera, que concentran el grueso de los votos. Al desglosar por municipios, el violeta domina en 84 de los 135, pero la densidad demográfica cuenta otra historia.

Séptima paradoja: las candidaturas testimoniales. Gabriel Katopodis (primera sección) y Verónica Magarios (tercera), las más votadas, no asumirán, al igual que otros candidatos. Una estrategia que genera ruido en un sistema que debería priorizar la representación efectiva.

Y la octava curiosidad, quizás la más impactante, es la Isla Maciel. En un lugar donde el abandono y el narcotráfico son moneda corriente, Fuerza Patria logró un récord del 87,70% de los votos, contra un magro 6,53% de La Libertad Avanza. Todo esto parece un guion de cine bizarro, de esas películas de matiné que entretenían, pero eran pura ficción. Esto, sin embargo, no lo es. Es una película de terror, pero real. Un reflejo de una provincia que, entre paradojas y contradicciones, sigue marcando el pulso político del país.