A palabras necias, oídos despiertos: cuándo está bien escuchar y cuándo no

Por Pablo Sirvén

Hay una compleja relación entre la escucha de audios y el contexto legal que la rodea. La premisa es clara: la audiencia siempre está bien. Todos queremos enterarnos de lo que sucede, especialmente en el ámbito político. Sin embargo, la legalidad de esas escuchas depende de su origen y del contexto en el que se producen.

Las escuchas que se realizan bajo orden judicial son legales y están protegidas por la ley. Sin embargo, cualquier otra escucha que trascienda sin autorización se convierte en un acto ilegal. Este dilema se complica aún más cuando se trata de audios que involucran a figuras públicas y que pueden tener repercusiones en el ámbito político y social.

El fenómeno de la viralización de audios ha cambiado la dinámica de la información. Hoy en día, un audio que puede haber sido privado se convierte en un tema de conversación masivo. Esto puede tener consecuencias graves, como ha sucedido con la difusión de vídeos íntimos entre adolescentes, que ha llevado a situaciones trágicas. En el ámbito político, los audios que revelan corrupción pueden desestabilizar gobiernos y generar crisis.

Recientemente, el audio de Karina Milei generó un gran revuelo. Este audio, que se originó en un streaming uruguayo, ha llevado a la necesidad de aclaraciones por parte de Martín Menem. La preocupación radica en la posibilidad de que existan más audios comprometedores que puedan afectar la imagen pública de los involucrados.

Existen dos causas en juego: la presentación de Karina ante la justicia y la denuncia de espionaje ilegal. La complejidad de estas situaciones radica en la legalidad de las pruebas obtenidas y en cómo se manejan en el contexto judicial. La falta de claridad en la figura del partícipe necesario en la circulación de audios también es un punto crítico que debe ser abordado.

Las grabaciones alteradas y obtenidas de manera ilícita complican aún más el panorama. Si estas pruebas no son válidas, se corre el riesgo de que se pierda la oportunidad de esclarecer delitos y de condenar a los culpables. La confusión reina en un escenario donde el gobierno no logra ofrecer claridad, y todo se enreda aún más en el clima preelectoral.

A medida que se acercan las elecciones, la tensión aumenta y la incertidumbre se hace palpable. Como dice el refrán, "si el río suena, agua trae", y es crucial observar qué tipo de agua se trae en esta ocasión.