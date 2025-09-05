A cada pueblito su banderita (su actito y su fondito)

Por Guillermo López

La Legislatura de Córdoba presentó a fines del año pasado el programa "Nuestra Bandera", que prevé que cada una de las 426 localidades tenga su propia bandera.

El financiamiento se realiza a través de las partidas establecidas para gastos de "Cortesía y Homenaje" que tiene el Poder Legislativo y dentro del mismo el programa de "Funcionamiento de la Legislatura".

El programa incluye talleres de capacitación, actos de presentación encabezados por las vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y fondos para la confección de las enseñas.

La localidad de Las Playas, en el departamento Cruz del Eje, fue la primera en presentarla. El acto estuvo encabezado Prunotto. Ese mismo día también se realizó la presentación de la bandera de la localidad de Media Naranja. Horas después, se aprobaba el proyecto en la Unicameral.

Es válida la inquietud sobre el costo de este programa habida cuenta de la crisis económica a la que hacen referencia a diario los ideólogos del mismo.

¿Cuánto dinero se destina? Bueno, hace 10 días una de las proveedoras de banderas de la Unicameral presentó una factura por casi $900.000 para "banderas personalizadas" para la localidad de Villa Giardino, que presentó su estandarte local el 21 de agosto.

La misma proveedora, con domicilio en barrio Villa Belgrano y monotribustista, también presentó una factura por $2,1 millones para las banderas de La Falda , con fecha del 28 de agosto.

En esta localidad, como en otras, se realizó un taller intensivo cuya última clase se llevó a cabo el 10 de junio y estuvo a cargo de Cristian Baquero Lazcano, "uno de los especialistas más importantes en vexilología de América Latina", según se informó en sitios oficiales faldenses. Ambas localidades son dos de las tres del Valle de Punilla (la otra es Carlos Paz) que crearon su bandera.

Se suman a las de La Granja - la primera en hacerlo con la ley aprobada-, Villa María, que se sumó hace un mes, y otras que en breve lo concretarán como por ejemplo Costa Sacate, cuyo concurso comenzó a principios de julio, y Cosquín, que tiene abierto el concurso para tener su propia insignia.

Aún quedan más de 400 localidades que buscarán que su pabellón flamee en su tierra. Para ellos los legisladores aprobaron por mayoría una ley que asegura fondeo. ¿Es necesaria?

• Cortesía y Homenaje, un presupuesto de más de medio billón de pesos

El Gobierno provincial tiene previsto gastar $587,5 millones este año en gastos de Cortesía y Homenaje

-El 46% del total los tiene destinado el Poder Legislativo (271 millones). Le sigue con 94,5 millones el ministerio de Vinculación Comunitaria (16%), Ministerio de Seguridad, con casi $57 millones (9%).

Del total, hasta agosto ya se gastaron $312,5 millones el 54%. Pero haciendo foco, se observa que el PL ya se gastó 234 de los 270 millones presupuestados; el ministerio de Vinculación algo menos de un tercio de lo presupuestado y el de Seguridad utilizó el 33% de lo presupuestado.