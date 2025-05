Un papá denuncia que tras ser sobreseído, la jueza no permite que vea a su hijo

En Rosario, un padre fue desvinculado de su hijo por una denuncia de abuso sexual que, según la propia justicia resultó ser falsa; la Cámara de Apelaciones decidió sobreseer al hombre tras más de tres años de incertidumbre, en los que nunca estuvo imputado.

Pese a que la Cámara confirmó que "no hubo delito", Marcelo, el padre afectado, dijo en Cadena 3 que la jueza de familia no lo dejó ver ni siquiera en tribunales al niño.

A pesar de que los jueces penales no encontraron delito, según Marcelo la jueza de familia no facilitó el reencuentro y no le permitió la revinculación, por lo que la denunció penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Marcelo cuestionó que "estos jueces toman como verdad los informes de las psicólogas de parte, que son psicólogas pagadas por la madre", quienes nunca quisieron recibirlo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Marcelo lamentó que hace 3 años y medio no puede ver a su hijo. Y amplió: "Pero hay una cosa nueva ahora. Es que yo estoy sobreseído y hace 15 días la jueza de familia junto con la defensora del niño lo citan a mi hijo sin un ambiente pedagógico de apoyo, sin los psicólogos, y mi hijo dice que no me quiere ver. Entonces la jueza esta semana revocó mi pedido de revinculación. O sea, sigue igual, por más que los jueces penales dijeron que no hay delito".

En ese marco, aseguró que el nene lo quiere ver. "En el momento de la denuncia mi hijo convivía la mitad del tiempo conmigo", agregó.

Por último, dijo esperar se aclare la situación para volver a revincularse con su hijo, y señaló que la jueza nunca lo investigó y que nunca habló con él.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".