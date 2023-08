FOTO: El fenómeno de la Antártida no fue un desprendimiento. (Foto: ilustrativa/A24)

Luego de que expertos anunciaron que había desaparecido un bloque de hielo en la Antártida que, aparentemente, tenía el tamaño de la Argentina, otro especialista explicó que no hubo ningún desprendimiento.

Así lo aseguró el jefe del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico Argentino (IAA), Sebastián Marinsek. Sostuvo que lo ocurrido en el sur se trata de una extensión del suelo del hielo marino.

"Lo que se monitorea es la congelación del agua del mar en el invierno, que una parte se descongela en el verano", explicó en diálogo con Cadena 3.

Detalló que se miden los kilómetros cuadrados del mar que se congela y advirtió que este año hubo menos congelamiento de las aguas respecto a otras temporadas. "En 2023, el agua se congeló menos que otros años. Sin embargo, no se desprendió ningún bloque con el tamaño de Argentina", aclaró.

Remarcó que la Antártida tiene hoy unos 25 millones cúbicos de hielo y que ese deshielo del que tanto se habló en las últimas horas generó preocupación, aunque ninguna alarma por el momento. "Es un mar que no se congeló como antes", detalló.

Marinsek sostuvo que es un estudio que está siendo monitoreado, pero de igual forma, instó a cuidar los recursos naturales del planeta.

"Hay que dejar el mundo en mejores condiciones en que lo encontramos. El agua es un bien que se cuida mucho en la Antártida. Para cepillarse o afeitarse, no hay que dejar el agua de la canilla abierta. En el caso de las duchas, no pueden durar cinco horas porque no te alcanzan las reservas para todo el mes", explicó.

Y añadió: "Hay que cuidar la energía también, que es un recurso que sacamos del planeta".

"En Buenos Aires no falta agua, pero en otros lugares de Argentina sí. Entonces hace falta que todos cuidemos aportemos y cuidemos los recursos", finalizó.

Entrevista de Miguel Clariá.