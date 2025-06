Uber en Córdoba: "Es legal pero sigue sin regulación y no se sabe porqué"

- ¿Es legal Uber en Córdoba tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia?

El TSJ confirmó que Uber es legal y dio por terminada esa discusión. Ahora, el debate es si la ciudad de Córdoba quiere regular la actividad, algo que depende del Concejo Deliberante. Entonces, es legal pero sigue sin regulación y no se sabe por qué.

- ¿Qué requisitos deben cumplir los conductores si no hay regulación?

No hay requisitos específicos porque no existe regulación. Uber opera bajo leyes nacionales, pero la regulación local definiría los estándares.

- ¿Qué pasa si la Municipalidad no regula, pese al fallo?

La legalidad no está en duda. Sin regulación, no hay "letra chica" local, pero Uber sigue operando. El TSJ sugiere normativas viables, pero la decisión es del Concejo.

La regulación de las aplicaciones tiene que reconocer que es una industria distinta y que tiene sus particularidades. Si vos estás regulando para reducir no estás buscando regular una industria, sino que estás buscando prohibir algo pero con reglas; y son cosas distintas.

- ¿Cómo garantiza Uber la seguridad de conductores y pasajeros?

Exigimos antecedentes penales y verificamos identidad y vehículos. Los conductores usan selfies para iniciar viajes, y los usuarios pueden usar códigos únicos por seguridad. Siempre decimos que si viene a buscarte un auto distinto al que te indica la aplicación, o con otra patente u otro conductor, no te subas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

- ¿Qué les dicen los taxistas que usan Uber en Córdoba?

Muchos taxistas combinan Uber con sus servicios tradicionales, eligiendo la plataforma en momentos de baja demanda o para saber el destino del viaje de antemano.

- ¿Qué opina Uber sobre una posible regulación tarifaria?

Regular cómo opera una industria no tiene sentido. Por ejemplo, ofrecemos en Córdoba viajes exclusivos para mujeres, con conductoras mujeres, algo que responde a la demanda, no a una norma. Eso no está en la regulación, lo hacemos porque es algo que está demandado, y hoy funciona.

- ¿Cómo responde Uber al pago de impuestos en Córdoba?

Uber paga todos los impuestos correspondientes, como IVA, ganancias e ingresos brutos, aunque opere desde el exterior. La regulación no afecta esta obligación.

- ¿Qué espera Uber del Concejo Deliberante?

Una discusión seria. En Córdoba, 350.000 personas usan Uber mensualmente y 15.000 conductores ganan dinero. Regular debe ser para mejorar, no para limitar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".