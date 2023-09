Otorgan adopción plena de una adolescente, pese al rechazo de su padre biológico

La Justicia de Córdoba resolvió otorgar la adopción plena de una adolescente de 14 años al esposo de su madre, pese a la oposición del padre biológico. Así lo determinó el Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de Huinca Renancó.

El juez Lucas Ramiro Funes se apoyó en el deseo de la menor para tomar una decisión, que ahora llevará el apellido de su papá del corazón. El hombre convive con la adolescente desde que ella tenía tres años. Desde entonces, desempeñó el rol de padre y le brindó contención emocional y sustento económico.

La pareja convive desde febrero de 2012 y está casada desde 2014 con dos hijas de la mujer, pero con padres diferentes. Desde ese tiempo, la adolescente empezó a forjar un vínculo muy estrecho con su papá "del corazón".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, el juez Funes explicó que, por entonces, el Código Civil tenía muchísimos años y no estaba adaptado a las nuevas realidades de la familia. "El derecho tiene que seguir las realidades de las familias actuales. El proceso se inició con una normativa que era contradictoria con algunos derechos".

La idea del padre del corazón era obtener el reconocimiento formal, obtenido en los últimos días. En todo ese proceso, su progenitor se opuso a ese reconocimiento y aludió a la distancia que los separa -el hombre vive en otra provincia- y la "falta de cooperación" de la madre para "tener un vínculo estable" con la joven.

Pese a los reclamos del padre biológico, el juez Funes sostuvo que hubo "falta de interés" de su parte para mantener una relación fluida con su hija de 14 años. Además, atribuyó que el ámbito de las redes sociales la distancia no representaba un impedimento para comunicarse con la joven.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Se cita y se escucha al padre biológico, que tiene el derecho de oponerse, y argumentó que hubo dificultades en el contacto porque no viven en la misma provincia. Consideré que, en una época globalizada, si uno quiere contactarse por las redes, lo hace. Su oposición no fue bastante fundada para dar de baja este proceso, entonces la sentencia quedó firme. Yo decidí que la joven se inscriba con el apellido del padre adoptante", detalló Funes.

Y agregó: " Hay una figura que se llama adopción por integración, que son los conceptos que existen hoy en las familias y que en códigos anteriores no existían. El esposo de la madre biológica, que crío a la joven cuando tenía 3 años, pide el proceso de adopción".

Funes argumentó en su decisión que el padre biológico se centró más en impedir la adopción que acercarse realmente a su hija.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También explicó que, en todo el proceso, se le realizaron a la adolescente varias entrevistas desde que era muy pequeña. "La entrevista es obligatoria a la niña, según el Código Civil y Comercial. No es excesivo entrevistar a los niños, porque desde la niñez a la adolescencia puede haber cambios de opinión. Las entrevistas se realizaron en distintas etapas de su vida, cuando tenía cinco años y ahora tiene 14", detalló.

El juez explicó a Cadena 3 que el deseo de la adolescente se denomina "autonomía progresiva". Esto significa que, a mayor edad, es mayor su incidencia en este proceso, en base a informes psicológicos y testimoniales. "La identidad de la joven era ser hija de tal persona. Para ser padre hay que estar, no hay que ostentar un título. El padre afectivo fue el padre de la cotidianidad, en las cosas buenas y malas", señaló.

Además, se refirió a cuál será el rol del padre biológico tras la sentencia. "Sigue siendo el padre biológico, es un lazo sanguíneo que no se puede destruir y están esos registros. La adopción plena hace constituir el vínculo estrecho entre el padre del corazón y la joven. Pero la adolescente puede heredar perfectamente del padre biológico, que no deja de tener responsabilidades. No es que desaparece".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el fallo, hubo un párrafo en lenguaje simple para que pudiera ser interpretado por la joven. En ese escrito, Funes le comunica a la adolescente que era oficialmente hija de su "padre del corazón" y que llevará su apellido desde ese momento.

"Todos tuvimos que formarnos y estudiar los distintos códigos para adecuarnos, el derecho debe ser un reflejo de la realidad. La adolescente afirmaba sentirse hija de su padre del corazón, siempre se identificó con el apellido de esa persona. La Justicia tiene que dejar en los registros lo que ocurre en la realidad", finalizó Funes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".