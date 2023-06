Norberto Verea: "Por exigir a Messi, perdimos dimensión de él como futbolista"

El astro argentino Lionel Messi confirmó este miércoles que seguirá su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos, tras las idas y vueltas en las negociaciones para regresar al Barcelona.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", expresó Messi en una entrevista con Mundo Deportivo.

La noticia generó revuelo en el mundo deportivo. Tras el anuncio, este jueves participó en La Mesa de Café el exarquero y periodista deportivo Norberto Verea, quien aseguró que "La Pulga" es una de las figuras más trascendentales de la historia del deporte. "Nos guste o no, entendamos o no, esto es así".

"La felicidad es solo el éxito, según lo que nos vendieron. Cuando un futbolista ya lo consiguió todo, nosotros nos preguntamos cómo es que sigue compitiendo", cuestionó.

Además, se refirió a las presiones que recibe el jugador rosarino de parte de la gente. "Es bastante loco cómo nosotros, en el caso de Messi, jugamos con la alternativa de la exigencia. Nos acostumbró tanto a que lo exijamos, nos dio tanto en pos de esa exigencia, que llegamos a esa idea de 'Messi sácame campeón', 'Messi haceme feliz'. Es un discurso horrible. Esas exigencias hicieron que nos perdiéramos de la dimensión del futbolista, la competencia, manera y estilo de competir de Messi".

Y continuó: "Ahora se va a Miami y cuestionamos cómo es que se va a ahí. Tenemos una visión lejana porque Miami cambió mucho en los últimos 20 años, entonces hay un mundo que nos queda tan lejano por cómo es nuestro mundo al día a día. No estoy defendiendo la ciudad, pero Miami es uno de los lugares más ligados al arte, ya no es solo playa".

Verea definió a Messi en diálogo con Cadena 3 como un "animal competitivo" al referirse a los posibles desafíos que le queden pendientes al jugador.

"Competitivamente hablando, ¿Cuánto más le queda por ganar? ¿La Copa América que viene? Es un desafío. Messi es un animal competitivo. Sin dudas, ese desafío lo pondrá en la punta. Pero ahora el desafío será hacer crecer al Inter de Miami y rodearse de las figuras necesarias. Hoy ya nos preocupamos qué hace el Inter, en qué compite", precisó el exarquero.

Pero, advirtió: "Seguimos pensando en Messi en pos de que todo lo puede, pero no entendemos que ya tiene 35 años. Le exigimos a Messi lo que nunca le exigimos a otro. Messi vivió la comparación con Maradona, siempre. En Diego pusimos todo el amor posible, pero ante la alternativa de los logros esto fue completamente diferente".

Por su parte, el periodista deportivo de Cadena 3 Santa Fe, Nicolás Mai, sostuvo que Lionel Messi tiene la oportunidad de construir un equipo en el Inter de Miami. "Estados Unidos necesita a Messi y, en 2026, Messi se convertirá en el único jugador en poder disputar seis campeonatos mundiales".

Entrevista de Miguel Clariá.