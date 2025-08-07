Nació un yaguareté en libertad tras 35 años: "Hay peligro crítico de extinción"

A fines de la semana pasada, se observaron en el Impenetrable chaqueño las huellas de una yaguareté adulta acompañada de otras pequeñas, su cría, que nació de un modo 100% silvestre (y en libertad) tras 35 años en la zona del chaco argentino.

- Sebastián Di Martino, director de Conservación de la Fundación Rewilding, está para sacarnos todas las dudas. ¿La Fundación Rewilding Argentina sería algo así como "recuperar lo salvaje" de la Argentina?

Sí, se trata de restaurar lo que hemos destruido, que ha sido mucho. Esto del yaguareté es una noticia impresionante y espectacular por la que estamos trabajando ya desde hace muchísimo, pero es una gotita en un océano y hay que hacer mucho más todavía.

- Me enteraba de que el yaguareté, cuando llegaron los colonizadores, sobraban, y en este momento se registran unos 250 ejemplares en el país, ¿no?

Sí, incluso menos. Hasta hace 130 años atrás, el yaguareté tenía una distribución muy amplia, en la Argentina llegaba hasta el norte de Patagonia, hasta los ríos Colorado y Negro, y de un tiempo a esta parte ha empezado a perder su área de distribución original y hoy sobreviven menos del 5% de lo que fue su área de distribución, y quedan en Argentina probablemente menos de 200 animales.

Es una especie que está catalogada como en peligro crítico de extinción, que es la máxima categoría de amenaza, o sea una especie que si no hacemos algo se termina extinguiendo en pocos años.

- Es un animal espectacular, ¿es de los felinos más grandes el yaguareté, no?

Sí, el yaguareté tiene distribución en el continente americano, desde el sur de Estados Unidos, donde también ha desaparecido, y ya prácticamente no quedan ejemplares en ese país, hasta el norte de Patagonia, y es el felino más grande del continente americano. Y después del tigre y del león es el felino más grande del mundo, es lo que nosotros le llamamos un depredador tope; y como todos los depredadores topes, cumplen un rol esencial en los ecosistemas que habitan, son como reguladores ambientales, contribuyen a que esos ambientes funcionen mejor, a que tengan más biodiversidad; entonces restaurar el yaguareté va más allá de restaurar a esa especie, sino de restaurar ambientes enteros, de los cuales nosotros como humanidad dependemos completamente para sobrevivir.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

- Contanos la historia del nacimiento del bebé yaguareté, ¿cómo es que llegamos a él?

Las únicas poblaciones reproductivas de yaguareté que hoy sobreviven en Argentina se encuentran en el norte y centro de Misiones, en la zona de Iguazú y alrededores, y después en una zona muy reducida de las selvas de montaña de Salta y Jujuy. Esos son los únicos lugares donde ha quedado toda esa distribución que mencionaba.

En el Chaco, lo único que se veían de vez en cuando, o se registraban, eran machos jóvenes que probablemente venían de otros lugares tras ser expulsados de los territorios donde habitan por los machos adultos, y salen a caminar a buscar un nuevo territorio y buscar hembras. Algunos llegan al Chaco seco argentino y siguen caminando porque no hay hembras. La última hembra registrada en la región chaqueña de Argentina es de 1990, o sea hace 35 años. En 2019 se encuentra una huella de yaguareté a orillas del río Bermejo y ahí nos movilizamos rápido, pusimos cámaras trampa, lo pudimos filmar al animal, era la primera vez que se filmaba un yaguareté silvestre en el Chaco argentino. La gente local le puso el nombre de Caramtá, que significa "el que no puede ser destruido".

A partir de esto, nosotros decidimos llevarle una novia y construimos un gran centro de cría y de reintroducción en el Impenetrable y ahí llevamos una hembra de cautiverio. La hembra dos cachorros en 2021, en corrales. Esos cachorritos eran un macho y una hembra, la hembra es Nalá y Caramtá es abuelo de este cachorro que estamos viendo. Y Nalá y su hermano fueron criados en condiciones especiales para poder liberarlos sin contacto con la gente y el año pasado la pudimos liberar a Nalá. Y así fue que Nalá quedó preñada de otro de los machos y nació este cachorrito.

En mayo, una de las personas que trabaja con nosotros vio en las costas del Bermejo las huellas de Nalá con huellas chiquititas al lado, un cachorro. Era imposible observarlo hasta que la semana pasada, el jueves o viernes, Darío y Pablo, dos chicos de ahí de la zona, las pudieron observar en el Bermejo, a orillas del río.

- Es un trabajo que requiere mucha paciencia por lo que vemos, ¿no? O sea, digo, en cuanto a la observación, a las cámaras, quiero preguntarle por el seguimiento. Mi segunda pregunta, además de la paciencia que tienen, tiene que ver con la intervención de ustedes. Muchos dirán desde el desconocimiento que el hombre interviene de tal manera que puede terminar afectando negativamente, y resulta que pasa todo lo contrario, ¿no?

La situación del yaguareté en Argentina es tan crítica que si nosotros no intervenimos, si no empezamos a hacer manejo activo, lo perdemos. Lo que hemos hecho hasta ahora con el yaguareté es ser simples observadores de cómo se iba extinguiendo, venimos haciendo eso y contando de cómo va desapareciendo en distintos lugares desde hace 100 años. Entonces, ahora, con el yaguareté y con muchas otras especies, nuestro nivel de destrucción de la naturaleza es tan grande que lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de intervenir. Ya no podemos ser meros espectadores. Y para recuperar a estas especies se necesita de mucho manejo, de mucha tecnología, que está al servicio de la conservación de la especie.

- Sebastián, mi pregunta es mirando a futuro. Habiendo machos silvestres ya liberados y habiendo estas cuatro hembras, ¿puede empezar a repetirse de manera tal que ya no sea tanto noticia y que empecemos a ver un futuro más promisorio para la especie?

Sí, ojalá. De hecho este cachorrito nació silvestre 100%, nosotros no intervenimos en nada. Y esto es lo que uno quiere, uno es como que da el primer empujón, pero después la rueda tiene que seguir girando sola.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".