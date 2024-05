Fabiana Rodríguez tiene 55 años y es directora de la Escuela Nº 1.139 "Pedro Miguel Romano Ahumada", ubicada en la Isla del Espinillo, frente a Rosario.

Para llegar a la escuela todos los días cruza el Paraná en una lancha con motor. Lo hace junto a porteros, asistentes escolares, cocinero y ayudantes de cocina.

La docente es parte de los imprescindibles que realmente cambian la historia con lo que hacen cada día. El Espinillo es una de las islas del Delta del Paraná con unas 245 hectáreas que pertenecen a la provincia de Entre Ríos, pero que 10 hectáreas son de la provincia de Santa Fe.

En esas 10 hectáreas, está emplazada la Escuela 1.139, a la que asisten una quincena de chicos que habitan en la zona de la isla. La mayoría de las familias de los alumnos se dedican a la pesca artesanal. Con su lancha, Fabiana cruza todos los días a la escuela para encontrarse con sus alumnos y así darles una oportunidad.

"Al principio sí, lo voy a confesar, me daba mucho miedo, no tenía ni idea nada que ver con el río", recordó la docente sobre sus inicios en la institución. "Después fui aprendiendo y hoy me siento muy cómoda, todo depende de las condiciones del clima, depende mucho de cómo está el río lo que tardamos en cruzar", añadió.

Fabiana explicó a Cadena 3 que es una lancha con un motor fuera de borda que compró junto a esposo porque no sabían cómo cruzar por su cuenta, debido a que, antes, la docente era trasladada por el portero de la institución. "El portero lamentablemente falleció y nosotros debimos buscar otro medio de transporte".

También contó que el establecimiento no tiene agua potable ni electricidad. "Tenemos la suerte de tener un equipo fotovoltaico con paneles, con una antena eólica que es maravillosa. Hace muy poquito renovaron las baterías porque estaban fallando, ahora tenemos baterías nuevas. El agua potable la trasladamos todos los días, tenemos agua por medio de una cisterna que junta con agua de lluvia que es para la limpieza, pero la potable la traemos todos los días en bidones nosotros", detalló.

En el bote a motor, trasladan toda la mercadería, las cosas que la gente donan y las herramientas. "También trasladamos a las personas que cruzan a la escuela diariamente. No solamente a veces necesitamos técnicos, necesitamos que nos vengan a cortar el pasto porque el contexto es todo verde. Cuando llega a la costa desde la escuela se encuentra con diversas situaciones".

En medio de estas condiciones exigentes, Rodríguez habló sobre el premio por asistencia perfecta impulsado por el Gobierno de Santa Fe. "El reconocimiento está bueno, no solamente en el ámbito de la docencia, sino en todo lo que uno hace", dijo aunque evitó entrar en polémicas sobre este tema.

Fabiana afirmó que, tanto ella como su equipo, están comprometidos con brindar educación a los niños pese las dificultades.

"Por más que esté acá o no esté acá, la escuela me marcó y yo soy parte de ella. Pongo todo mi esfuerzo todos los días junto con mis compañeros para que esté mejor, para que esté más linda, para acercarnos a los chicos todo lo que podemos y para que no queden afuera de las oportunidades", concluyó la docente.

Entrevista de Miguel Clariá y Verónica Maslup.