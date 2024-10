Emilio Kauderer cuenta el secreto para que un proyecto colaborativo sea un éxito

Este sábado a las 19.30, la Fundación Jean Maggi llevará a cabo su evento anual, donde entregará 100 bicicletas adaptadas. El encuentro tendrá lugar en una función de gala en el Teatro San Martín de la ciudad de Córdoba, donde el compositor Emilio Kauderer, autor de la música de las películas de Campanella, estará brindando un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de la provincia.

Kauderer ganó en 2002 el Grammy Latino por su trabajo en el álbum "Bajofondo Tango Club" y compuso las bandas sonoras de más de 80 proyectos de cine y televisión, incluidos dos filmes que fueron nominados a mejor película en lengua extranjera por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Entre las producciones musicalizadas por Kauderer, se destacan "Metegol", "El secreto de sus ojos", "Vientos de agua", "Los enviados", "El cuento de la comadreja" y "Mi obra maestra".

En diálogo con Cadena 3, contó cómo surge toda la música que compone para cada película y destacó la importancia de la colaboración en el cine. "En mi caso, logré con los directores con quienes trabajo que me manden el libro con anticipación, yo leo el libro y compongo los temas de la película".

En ese sentido, remarcó que "el trabajo para cualquier film es colectivo. Es algo divino, donde se unen las ideas y conceptos de mucha gente. Es un intercambio constante con los creadores, sean los escritores, sean los directores y a veces los productores también, me dejan hacer lo mejor de mi imaginación sin interferir con las imágenes que después tienen el color emocional que necesita el director o el productor".

Además, mencionó cómo su música se integra a las imágenes, permitiendo que la edición de la película tenga un devenir: "Casi todos esos temas que ustedes conocen están compuestos con el libro. O sea, soy parte de la escritura".

Las imágenes se recortan en función de la banda. "En el caso de El Secreto de sus Ojos lo llamo a Juan (José Campanella) y le digo la música que compuse. El tren sale muy temprano por ejemplo, entonces él recortó la imagen para que yo tenga una vuelta del tema mientras ellos Benjamín (Ricardo Darín) e Irene (Soledad Villamil) se miran".

"En Corazón de León, por ejemplo, leí el libro. Era a la una de la mañana me senté, terminé el tema a las tres, lo mandé y al día siguiente salió en el tráiler y así quedó en la película", recordó en diálogo con Cadena 3.

También recordó que su vinculación con la música inició gracias a Cacho Castaña. "Yo era productor discográfico y un buen día Cacho vino y me dijo ''Emilio, estoy por hacer una película que se llama ''Los hijos de López''. ¿Te animás a hacer un poquito la música de fondo?''. Le dije que probemos. Yo había estudiado composición. De ahí vino ''La discoteca del amor''. Entonces, Cacho me dijo 'hacelo vos ya está'".

Sin embargo, explicó que empezó a tocar a los ocho años. "De chico estudié clásicos y a los ocho años ya tocaba piano, porque lo pedí solo. Había músicos en la familia, mi viejo tocaba el saxofón.

Por otra parte, habló respecto a los riesgos que pueden existir entre el director y un compositor en las colaboraciones. "Una colaboración no deja rencores ni resentimientos cuando las sugerencias del director son inteligentes. No pasa eso en Hollywood, donde hay una multitud opinando sobre un tema. Por eso mi carrera se basa más en películas latinoamericanas, donde tengo ''carta blanca'' para hacer lo que me gusta".

Por último, agradeció a Jean Maggi por la invitación al evento anual de su fundación en Córdoba. "Esto de que mi música salga de la pantalla se lo debo a él. Esto de que vayamos a las orquestas barriales a verlos, a saludar, a aportar y poder transmitirles un poco de la inspiración es un regalo de Jean Maggi. Es un gran inspirador", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá.