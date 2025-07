Alarmante aumento de ataques de perros: "La mayoría de las víctimas son niños"

- Vamos a escuchar a una experta en el tema, Silvina Muñiz, que hablará del bienestar del animal y de la tenencia responsable.

Siempre hay que tener en cuenta que los perros muerden, no existe el perro que nunca muerde. Y el problema que tenemos actualmente es que los perros viven en estrecha convivencia con las familias, a veces en lugares muy chicos, son tratados como humanos, y entonces se deja de dar la condición de la especie natural. Entonces hay reacciones de los perros que son normales para ellos y muy indeseables para la sociedad. En ese marco, esto que está pasando es horroroso, porque realmente es muy peligroso, teniendo en cuenta que además la gran mayoría de las víctimas, son niños.

Además, hay que saber que los perros instintivamente persiguen presas. Entonces, si pasa alguien corriendo o en bicicleta, instintivamente el perro va a ir a correr y morder, porque está cazando una presa. Si además se suma que en ese lugar donde vive el perro hay varios perros sueltos; en forma de jauría pueden morder a una persona y llegar a matar.

- Cada vez que tocamos este tema la mitad de los oyentes dicen que hay que prohibir las razas peligrosas y la otra mitad dice que el animal no es el culpable, sino que el culpable es el dueño.

Hay una mezcla de ambas cosas. Hay razas que tienen genes más agresivos que otras y hay perros, más fuertes que otros. No es lo mismo la mordedura de un pitbull que la de un caniche toy. Hay pitbulls que son muy buenos y hay otros son muy agresivos. Y eso pasa con muchas razas. No solo con los pitbulls y los rottweilers. La personalidad del perro tiene que estar acorde a la personalidad del tutor que lo educa. Entonces, no podemos tener un perro pitbull si estamos con una familia con niños, si no vamos a tener una personalidad firme.

- ¿Y cómo lo hacen en la práctica? Usted, como médica veterinaria y como difusora del tema, ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo podríamos hacer una legislación que contemple qué tipo de familia puede o no puede tener un perro que puede causar la muerte?

El veterinario cumple un rol muy importante. Lo que debería comprender la sociedad es que desde la primera infancia y desde las escuelas hay que enseñarles a los chicos cómo acercarse a un perro y que no todos se tocan por la calle y sobre todo, los padres tienen que tener esa conciencia y enseñarles. Es muy común que uno vaya caminando por la calle con un perro y venga alguien y se acerque a tocarlo. Ese can puede morder. Eso es fundamental.

- ¿Conoce legislación de algún país que haya logrado encontrarle la vuelta a este tema?

No que pueda decir en este momento. No todos los países tienen las mismas razas. En general hoy la gran mayoría de los países tienen perros chiquitos porque viven en lugares reducidos. El problema lo tenemos nosotros, que tenemos más espacios, que hay quintas, que hay campos.

- Y hay un tema que me parece que no podemos desconocer: acá la inseguridad hace que mucha gente tenga estos perros peligrosos por seguridad.

Con el tema de la inseguridad, la gente cree erróneamente que tener un perro los va a cuidar. Lo que no piensa es que ese perro que va a cuidar a la familia, a veces no comprende y puede tener actos fallidos mentalmente. O sea, un perro que está entrenado para ataque, un perro que está entrenado para guardia, está entrenado para guardia con un desconocido. Y los niños chiquitos, los bebitos, tienen movimientos diferentes al de los adultos. Entonces, un perro que vive en una familia de adultos, cuando le traen un chiquito, el perro lo percibe como una especie diferente y no lo ve como un ser humano. Entonces, a esa especie diferente puede atacarla. Es lo que pasa con los perros que atacan bebitos en las cunas. Y si una familia no sabe eso, no está educada en ese tema, va a dejar al perrito con el bebito juntos y el perro lo puede morder.

- En Santa Fe el Concejo Deliberante lo va a discutir. ¿Usted qué posición fijaría si la consultaran formalmente en un Concejo Deliberante?

Decir "prohíbo estas razas" es complicado, no es una decisión fácil. Pero adquirir un perro tiene que pasar sí o sí por una consulta veterinaria para que el veterinario, conociendo la psicología familiar, le explique qué tipo de perro puede tener en esa familia y así se ahorrarían un montón de mordeduras.

Tener perros peligrosos y entrenarlos para guardia, eso sí debería estar totalmente prohibido, porque no es un arma que tenemos en la casa, es un animal de compañía. Entonces, no despertar genes violentos, eso pasa con los perros y con los seres humanos, todos tenemos genes violentos y los perros también los tienen. No debe haber más educación de perros para guardia, eso seguro.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".

