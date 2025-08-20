Abuelas piden a la justicia la intervención y detención de sus nietos adictos
"Se trata de dos casos diferentes: en uno la familia pidió que el chico quede preso y la otra familia pidió asistencia con profesionales", explicó en Cadena 3 la fiscal santafesina María Laura Martí.
En Santa Fe, la situación de violencia y adicciones afecta cada vez más a familias enteras, y en los últimos días dos abuelas decidieron recurrir a la justicia para que asistan y detengan a sus nietos, que sufren de adicciones.
En ese marco, la fiscal María Laura Martí habló en Cadena 3 de los dos casos: "En uno, la familia pidió que quede preso y la otra familia pidió asistencia para poder seguir haciendo entrevistas con profesionales".
En este último caso, Martín amplió: "El Tribunal de Familia intervino e impuso las medidas de previsión de contacto, y en razón de la violación de esas medidas, es decir, de haberse acercado a su madre y abuela, es que procede la detención por desobediencia".
Respecto al otro caso, la fiscal comentó que una abuela en Santo Tomé pidió a la justicia que detengan a su nieto de 23 años, quien lucha contra las adicciones. En este caso, la abuela advirtió a la justicia que si no lo detenían "se lo iban a devolver en un cajón" porque "estaba marcado".
La fiscal Martí explicó que estos casos no son aislados y que la violencia familiar se amplía cada vez más. "Antes las víctimas eran las parejas, que si bien ahora lo siguen siendo, pero ahora se sumaron las madres, padres y las abuelas", con quienes conviven las personas adictas.
La realidad de estas familias en Santa Fe destaca la urgencia de políticas efectivas que aborden el flagelo de las adicciones y la protección de quienes son más vulnerables en el seno familiar.
Entrevista de Miguel Clariá.