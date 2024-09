Una familia en Dinamarca: del temor a la alegría como guías de turismo

Diciembre del 2021. Una familia llega al Aeropuerto de Copenhague a las 3 de la tarde. Vienen desde Argentina, A los pocos minutos cae la noche. No conocen el idioma. Consiguen una habitación de un modesto hotel que al cambio de moneda les resulta muy cara. Salen a comprar algo para cenar y una pizza les resulta más cara aún. El padre llora en la calle pensando que esa aventura es una locura que acabará en fracaso. Una de las hijas adolescentes lo consuela : “Papá, todo va a estar bien”

Tres años más tarde, todo ha cambiado para mejor. Herman y Fanny son guías de turismo en la capital danesa y sus hijos se han integrado muy bien a ese destino que en principio parecía tan oscuro.

Una historia de superación que recoge La Cadena Más Grande, como otro ejemplo más del fuerte contraste emocional que los inmigrantes viven a menudo cuando se decide afrontar otro proyecto de vida fuera de la tierra que los vio nacer y crecer.

"Cuando mi hijo más chiquito tenía 5 años, le tocó Dinamarca en una presentación escolar y me dijo que quería ir, porque allá todos los niños son felices", recuerda Herman.

El 13 de diciembre de 2021 la pareja llegó junto a sus tres hijos a la capital danesa: "Me bajo del avión y entro a un aeropuerto donde había personas que hablaban un idioma que yo desconocía", comparte Herrman, quien describe su llegada como un desafío monumental. La familia enfrentó el frío y la oscuridad del invierno danés, con el sol poniéndose a las 4 menos 20 de la tarde.

La decisión de mudarse fue impulsada por la necesidad de reinventarse tras la pandemia. "No me alcanzaba para vivir y mantener el estatus que tenía en Argentina", explicó Herman. La familia vendió lo que pudo y compró pasajes de ida, dejando atrás su vida en Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al llegar, la búsqueda de un lugar donde hospedarse fue la primera tarea. "Me acuerdo que una pizza costaba medio sueldo de un argentino", dice Herman, quien recuerda el momento de incertidumbre y su hija expresando su deseo de regresar. Sin embargo, el apoyo familiar fue clave: "Me miró y me dijo, papá, todo va a estar bien".

Con el tiempo, la familia se fue adaptando. Herman y Fanny encontraron trabajo en la administración de eventos y bares, respectivamente. "Nunca pensé que podría ser guía de turismo en un país que no es el mío", comenta Herman sobre su nueva profesión, que lo ha llevado a descubrir habilidades que no sabía que tenía.

Hoy, después de casi tres años en Dinamarca, donde encabeza la filial de Talleres de Córdoba, se siente satisfecho. "Le estoy ofreciendo a mis hijos todo lo que siempre soñé", afirma. Los niños están integrados en el sistema educativo, aprendiendo inglés y disfrutando de una vida familiar plena. "Están más felices que nosotros", remarcó

"Siempre entendí que para lograr las cosas hay que luchar", concluye Herman, dejando claro que, a pesar de las dificultades, la familia ha encontrado su lugar en el mundo.

Entrevista de Adrián Cragnolini.