De las calles de José C. Paz a ser directivo de una compañía aérea española

FOTO: Ariel Tamburrini es directivo en la aerolínea Plus Ultra

Ariel Tamburrini, originario de la localidad bonaerense de José C. Paz, es actual director comercial adjunto de Plus Ultra, una importante compañía aérea española.

En diálogo con Cadena 3 compartió su trayectoria desde las calles de tierra del tercer cinturón del conurbano bonaerense hasta Madrid. A pesar de su éxito actual en Europa, Tamburrini valora su pasado en Argentina: "No reniego de ese pasado, al contrario, yo lo resalto", dijo.

Plus Ultra vuela a Colombia, Venezuela y Perú desde Madrid y también ofrece vuelos directos a Venezuela desde Tenerife debido a la gran cantidad de venezolanos residentes allí. Tamburrini destacó que no solo no tiene miedo a volar sino que disfruta las turbulencias: "Sé todos los parámetros", aseguró.

Ariel fue sumando experiencia en puestos básicos en otras aerolíneas, lo que le permite conocer todas las áreas del negocio aeronáutico.

El ejecutivo dio algunos consejos para los pasajeros. Uno es nunca quitarse el cinturón de seguridad durante el vuelo debido al riesgo de turbulencias imprevisibles. Otro es reservar o hacer check-in lo antes posible para asegurar buenos asientos.

En cuanto al futuro del mercado aeronáutico, Tamburrini señaló que la demanda sigue creciendo ya que los precios son más accesibles para diferentes estratos sociales: "Hoy todo el mundo puede tomarse un avión". Sin embargo, advirtió que la tendencia podría ser hacia vuelos largos ya que los cortos podrían ser reemplazados por trenes en lugares donde la línea férrea sea robusta y moderna.

También reveló planes futuros para Plus Ultra: "Se están empezando a hablar de un nuevo destino para el año que viene y, obviamente, Buenos Aires siempre está ante las candidatas".

Además de su carrera en la aviación, Tamburrini también habló sobre su pasado musical. Su padre tenía una disquería y él formó parte de una banda llamada La Mezcla durante su adolescencia.

Aunque ya no toca música profesionalmente, sigue siendo un gran fanático, especialmente de Los Beatles. "En casa siempre sonaba música todo el día", recuerda Ariel.

Plus Ultra es la cuarta compañía aérea para la cual ha trabajado Tamburrini después pasar por Austral y Southern Winds -ambas argentinas- y Wamos -una compañía aérea española-. A pesar de llevar solo un año y medio en Plus Ultra, Ariel ya ocupa un cargo directivo.

Entrevista de Adrián Cragnolini.