Mirco Cuello, a Cadena 3: "Mi sueño desde chico era ser el campeón del mundo"

Por Martín Bonansea

Mirco Cuello se consagró como el nuevo campeón del mundo argentino en la categoría interina pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. La victoria tuvo lugar en Bengasi, Libia, donde se enfrentó al invicto mexicano Sergio "El Chakal" Ríos, a quien noqueó en el segundo asalto tras derribarlo en dos ocasiones.

Con este triunfo, el boxeador santafesino alcanzó un récord de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, y se perfila con grandes expectativas para el futuro.

Mirco, oriundo de Arroyo Seco, comenzó su formación a los 14 años junto a su padre, Darío Cuello, y su entrenador Mariano Carreras. A sus 24 años, ya contaba con una medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018 y había participado en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 .

"Mirco Cuello":

Porque derrotó a Sergio Ríos y se consagró campeón mundial en la categoría pluma de la AMBpic.twitter.com/tKfrR8t9xN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 8, 2025

Mirco Cuello a pocas horas de bajar del ring, durante la cena de festejo y con la humildad de siempre, atendió a Cadena 3 desde Libia y contó todas sus sensaciones.

"La verdad estaba muy concentrado. Era el sueño que tuve de chico, pelear un título mundial", declaró. El boxeador recordó que el plan de pelea se cumplió y que había practicado muchas de las acciones que realizó en el ring. "Llegamos y ahora vamos por más", añadió con determinación el flamante campeón.

Cuando se le preguntó sobre su familia, Mirco mencionó a su madre, Betina, y sus dos hijos, Nahuel y Jeremias. "Ella es la que más mal la pasa", confesó, refiriéndose a la preocupación de su madre durante las peleas. "Le mandé un audio apenas terminó la pelea", comentó, destacando la emoción de su familia tras su victoria.

Esta victoria en Libia representó su séptima pelea consecutiva en el exterior, habiendo logrado importantes triunfos en países como Estados Unidos, Colombia, Uruguay, México y Panamá. Su oportunidad por el título llegó tras vencer en Las Vegas a Cristian Olivo por nocaut en el último minuto del último asalto.

Mirco Cuello se convirtió en el cuarto campeón mundial más joven de la actualidad. Solo lo superarían el puertorriqueño Xander Zayas con 22 años, el japonés Kyosuke Takami con 23 y el estadounidense Brian Norman, también con 24 pero unos meses menor.

Mirco Cuello entrenó en Arroyo Seco para la pelea de su vida y luego se trasladó a Buenos Aires para prepararse en el gimnasio Leopardi de Villa Raffo, siempre acompañado por su padre y su entrenador. "Me formé con mi viejo cuando era chico", recordó, refiriéndose a la influencia de su padre en su carrera desde que tenía 14 años.

Esta victoria convierte al peleador de Arroyo Seco en el segundo campeón del mundo argentino, sumándose a Fernando "Puma" Martínez. Desde el año 95, con Juan Martín "Latigo" Coggi, un argentino no obtenía un título en esta categoría.

Mirco llegó a esta pelea como el número 1 en el ranking ligero de la AMB, nadie más que el merecía la oportunidad de tener la corona mundial. El santafesino, padre de dos niños pequeños, lo sabía, y fue a Libia, en medio del desierto del Sahara para lograr lo que soñó toda su vida.

Fue por lo suyo y peleó por el viejo, que lo acompañaba en el rincón desde los 14 años, y por la vieja, que miró la pelea sufriendo desde Arroyo Seco como siempre, llorando cada vez que lo golpean.

Salió al ring, hizo lo que tenía que hacer, cumplió y ganó. Ganó la pelea y el título con Mike Tyson sentado en el ring side, incluso reveló que se sacó fotos con él; pero sobre todo, ganó la gloria de ser el nuevo campeón del mundo argentino.

Entrevista de Mauricio Coccolo y Martín Bonansea