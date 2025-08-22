El vibrante relato del último penal: Franco Armani se convirtió en héroe
Por Gustavo Vergara.
22/08/2025 | 00:35Redacción Cadena 3
FOTO: Armani, el héroe de la noche: atajó el penal de la victoria para el "Millonario".
Audio. El vibrante relato del último penal: Franco Armani se convirtió en héroe
La Cadena del Gol
Difícil triunfo
Copa Libertadores. River venció a Libertad por penales y logró un trabajoso pase a cuartos de final
Fue 3-1 en el “Monumental”. Armani atajó el disparo del triunfo. El partido terminó 1-1. “El Millo” jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos por expulsión de Galoppo. En la ida, igualaron sin goles. Palmeiras, próximo rival.
El llanto de Armani
???? ¡La emoción del héroe! Franco Armani, hasta las lágrimas.— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 22, 2025
CONMEBOL #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/3x6n36G3cJ
