Boca le ganó a Banfield en "La Bombonera" y sigue con su levantada

FOTO: Boca le ganó a Banfield en La Bombonera.

Boca venció a Banfield en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol y sigue con su levantada.

El conjunto de Miguel Ángel Russo venció al “Taladro” por 2-0 con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, ambos en la segunda parte.

Tras este triunfo en condición de local, el “Xeneize” llega al tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades, un punto por debajo del escolta Huracán, quien tiene 10 puntos.

/Inicio Código Embebido/

CAVANI PUSO EL SEGUNDO DE BOCA ????



El delantero uruguayo aprovechó el rebote y la empujó de cabeza para el 2-0 ante Banfield



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Ln4hxdguWy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

/Fin Código Embebido/

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red.

A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. El centro delantero uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco banfileño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/