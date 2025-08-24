En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Los puntajes de Boca: Paredes, gran figura del triunfo ante Banfield

El periodista de Cadena 3 Marcelo Lamberti analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos. 

24/08/2025 | 20:51Redacción Cadena 3

FOTO: Boca le ganó a Banfield en su casa.

Boca Juniors

Agustín Marchesín: 5

Juan Barinaga: 6

Marco Pellegrino: 6

Lautaro Di Lollo: 5

Lautaro Blanco: 6

Carlos Palacios: 4

Leandro Paredes: 8 (Figura)

Rodrigo Battaglia: 7

Brian Aguirre: 4

Miguel Merentiel: 7

Edinson Cavani: 7

Banfield

Facundo Sanguinetti: 6

Ignacio Abraham: 3

Sergio Vittor: 4

Alexis Maldonado: 3

Juan Luis Alfaro: 3

Gonzalo Rios: 4,50

Lautaro Ríos: 4

Martín Río: 4

Frank Castañeda: 4

Mauro Méndez: 5

Rodrigo Auzmendi: 5

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho