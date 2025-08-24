Los puntajes de Boca: Paredes, gran figura del triunfo ante Banfield
El periodista de Cadena 3 Marcelo Lamberti analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
24/08/2025 | 20:51Redacción Cadena 3
FOTO: Boca le ganó a Banfield en su casa.
Boca Juniors
Agustín Marchesín: 5
Juan Barinaga: 6
Marco Pellegrino: 6
Lautaro Di Lollo: 5
Lautaro Blanco: 6
Carlos Palacios: 4
Leandro Paredes: 8 (Figura)
Rodrigo Battaglia: 7
Brian Aguirre: 4
Miguel Merentiel: 7
Edinson Cavani: 7
Banfield
Facundo Sanguinetti: 6
Ignacio Abraham: 3
Sergio Vittor: 4
Alexis Maldonado: 3
Juan Luis Alfaro: 3
Gonzalo Rios: 4,50
Lautaro Ríos: 4
Martín Río: 4
Frank Castañeda: 4
Mauro Méndez: 5
Rodrigo Auzmendi: 5