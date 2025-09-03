Una fábrica de futuro en Bariloche: oficios para transformar vidas

La Fundación San José Obrero de Bariloche encontró en los oficios una vía concreta para enfrentar uno de los problemas más profundos del país: la pobreza infantil y la crisis de la escuela secundaria. Desde su proyecto Fábrica de Futuro, ofrecen talleres donde los jóvenes aprenden herrería, carpintería, electricidad, panadería o diseño gráfico, con el objetivo de que puedan sostenerse por sí mismos.

Su director, Fernando Fernández, no duda en poner sobre la mesa la raíz del problema: “El índice social por excelencia es la pobreza infantil. Si los niños y niñas son pobres ahora, muy probablemente van a ser adultos pobres”. Y agrega: “Cuando logramos que la pobreza infantil sea menor que la general, recién ahí el país empieza a ir para adelante”.

En ese contexto, la escuela secundaria aparece como un agujero. “En los barrios populares, solo el 30% termina la secundaria a los 18 años. El 70% queda afuera y ese chico que no va a la escuela está en la calle, y la calle tiene sus problemas”, advierte Fernández. Ante este diagnóstico, la fundación se convirtió en 2022 en una escuela alternativa reconocida por el Estado, con un método propio: menos aulas y más talleres.

“Nosotros tenemos 26 o 27 talleres y un aula. El resto del tiempo los chicos aprenden con las herramientas en la mano. Si estoy explicando el teorema de Pitágoras, lo hago en el pizarrón mientras construimos una escalera”, grafica.

Pero además de aprender un oficio, los jóvenes adquieren hábitos laborales. “Tenemos un reloj de control de asistencia, como en cualquier trabajo. Porque después, en un empleo, lo primero que se les va a pedir es que lleguen a horario y respeten las normas”, cuenta Fernández. Y subraya: “El trabajo es el gran ordenador de la vida: da ingresos, compañeros, sentido y sostén para la familia. Cuando se pierde, aparece la desocupación, la ruptura familiar y muchas veces las adicciones”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La variedad de talleres sorprende: herrería, mecánica de motos y autos, textil, telar mapuche, cerámica, huerta, hidroponía, gastronomía, chocolatería, peluquería y hasta un espacio de streaming para potenciar la comunicación de los jóvenes. “Creamos talleres según el interés de los chicos. Lo importante es que quieran venir, que se enganchen y cumplan las reglas”, explica.

Los resultados son alentadores: más de 670 personas pasaron por la Fábrica de Futuro en el último año. “Entre un 60% y un 70% mejora su vida. Algunos encuentran empleo, otros emprenden, otros hacen changas. Pero lo esencial es que incorporan herramientas para sostenerse”, afirma el director.

La clave, dice, es combinar sueños con realismo: “Siempre decimos que el método es mirar el problema de frente, sin prejuicios ni hipocresías. Somos soñadores, pero con los ojos bien abiertos”.

Entrevista de Adrián Simioni