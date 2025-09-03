La UNC impulsa los oficios con una plataforma que conecta egresados y clientes

En un contexto en el que la inteligencia artificial plantea incertidumbre sobre el empleo, los oficios se presentan como una alternativa laboral sólida.

La Escuela de Oficios de la UNC creció notablemente en los últimos cinco años y hoy alcanza un promedio de 4.000 inscriptos anuales, con picos de hasta 5.000, según indicó Damian López Brandemburg, coordinador general de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) a Cadena 3. "Tenemos una oferta muy variada en construcción y servicios: herrería, carpintería, albañilería, instalaciones eléctricas, gasista auxiliar, pero también gastronomía, gestión comercial, cuidado de adultos mayores y mantenimiento de parques”, detalló.

En este marco, uno de los proyectos más innovadores de la UNC es la creación de la plataforma Agenda de Oficios, que permitirá a los egresados ofrecer sus servicios y a los clientes encontrarlos de manera sencilla. “Es una especie de Uber o Tinder de los oficios”, graficó el coordinador.

La herramienta incluye geolocalización, opción de publicar antecedentes y posibilidad de que los usuarios soliciten más de un presupuesto. En una experiencia piloto, con 160 egresados inscriptos, ya se registraron 70 interacciones exitosas.

Más oportunidades, menos barreras

Para garantizar la inclusión digital, la universidad planea organizar jornadas presenciales en las que los egresados reciban apoyo para registrarse en la plataforma. También se invitará a empresas y particulares a sumarse como clientes.

“El objetivo es facilitar el acceso a un trabajo a las personas que se capacitaron en la escuela. Los precios no son estandarizados porque cada oficio es artesanal, pero la idea es que haya opciones y que el cliente pueda elegir”, explicó López Brandenburg.

Con esta iniciativa, la UNC busca fortalecer la inserción laboral en un sector clave para la economía argentina, mostrando que detrás de cada oficio hay una oportunidad concreta de progreso.

