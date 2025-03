Mon Pain, una pastelería y panadería que transporta a sus visitantes a Francia

En pleno centro de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, se encuentra Mon Pain, una pastelería y panadería que transporta a sus visitantes directamente a Francia. María Luisa Grenón y Antoine Nugues-Bourchat, los fundadores, muestran su pasión por unir culturas a través de la gastronomía.

En diálogo con Cadena 3, Antoine relató su decisión de regresar a Argentina. "A mí me encanta Argentina, me encanta la gente, me encanta la onda".

Explicó que, tras vivir en Francia, sintió la necesidad de un cambio y vio en Argentina una oportunidad para abrir una panadería francesa.

María, por su parte, recordó la reacción de sus amigos en Francia. "Me dijeron, si te volvés no te hablo más". A pesar de las dudas, ambos decidieron retornar, encontrando en Argentina un lugar lleno de oportunidades. "Argentina es hermosa, realmente es hermosa y está lleno de oportunidades", aseguró.

Mon Pain cumple un año desde su apertura y ambos expresaron su gratitud hacia los clientes que los apoyan: "Estamos agradecidos todos los días, de toda la gente que tenemos, de los clientes fieles", comentó Antoine. La pareja destacó la importancia del "boca a boca" en Villa Allende para el crecimiento de su negocio.

A pesar del contexto económico del país, Antoine y María se mostraron optimistas. "No nos hacemos tanto cargo de lo que nos dicen", dice Antoine. Ambos prefieren vivir en contacto con la comunidad y disfrutar de la simplicidad.

Cuando se les preguntó sobre sus especialidades, Antoine sugirió probar el croissant y la pastelería francesa, como el eclair. "Es todo artesanal, es todo realmente hecho desde el vamos", explicó.

María y Antoine destacaron lo positivo de vivir en Argentina, afirmando que "todos los países tienen grises, pero realmente Argentina tiene muchísimo para hacer".

Su entusiasmo y amor por el país se reflejan en cada palabra, mostrando que, a pesar de las dificultades, hay una Argentina posible.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Genesir.