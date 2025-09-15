La mujer detrás de la torta rogel que marcó la pastelería argentina

La torta rogel es uno de esos sabores que atraviesan generaciones en la Argentina. Con sus finas capas de masa, dulce de leche abundante y merengue por encima, se transformó en un ícono de la pastelería nacional. Lo que pocos saben es que detrás de esta receta está la historia de Charo Balbiani, una emprendedora que, hace más de 60 años, creó el postre casi por casualidad y lo convirtió en una marca registrada.

“Todo empezó por necesidad”, recordó Charo en diálogo con Cadena 3. Mientras su marido intentaba terminar la carrera universitaria y ya con un hijo pequeño en brazos, ella se animó a incursionar en la repostería. “Me pasaron una receta unas primas de Holanda, pero yo cambié la masa, la hice más criolla, y en lugar de los dulces europeos le puse dulce de leche. Así nació”, contó. Al principio, la bautizaron como “la holandesa”, pero con el tiempo se consolidó bajo el nombre de Rogel, inspirado en otra versión menos práctica que se hacía en el barrio porteño de Belgrano.

De ese emprendimiento familiar surgió una empresa que, con esfuerzo, se mantuvo fiel al espíritu artesanal. “Nunca bajamos la calidad de los ingredientes, seguimos con la misma receta. Eso es lo que nos sostuvo”, afirmó Balbiani, orgullosa de haber levantado junto a su esposo un proyecto que trascendió generaciones. Hoy, con 21 nietos y más de seis décadas de trayectoria, Charo no duda en dejar un mensaje esperanzador: “Por supuesto que se puede. Siempre se puede, con ganas y amor. Como dice nuestra encargada: si uno no hace un rogel con amor, no camina”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La historia de Charo Balbiani es también la de muchas familias argentinas que, con trabajo, creatividad y pasión, logran transformar una necesidad en un legado. Su torta rogel no es solo un postre: es el reflejo de la perseverancia, el cariño y la fuerza de una mujer que, sin proponérselo, escribió una página en la memoria afectiva y gastronómica del país.

Entrevista de Fernando Genesir