La Casiana, la pyme familiar que hizo historia en la Copa América del Queso

La Argentina volvió a destacarse en el mapa internacional de la producción láctea. La empresa La Casiana, de Olavarría, obtuvo dos Gran Medallas de Oro en la Copa América del Queso realizada en Perú, gracias a su reggianito y a su gruyerito, además de una medalla de plata en otra categoría.

“Es un orgullo porque nos confirma que vamos por el buen camino. Lo más lindo es que el queso que premiaron no fue elaborado para el concurso, sino que lo sacamos directamente de la góndola y lo mandamos”, contó emocionado Fernando Benac, segunda generación al frente de la compañía.

Fundada en 1979 por su padre, Benac continuó con el legado familiar y desde hace 14 años conduce el proyecto acompañado por Cristian Sica, maestro quesero y actual jefe de producción. Ambos coinciden en que la clave está en trabajar siempre con calidad. “No usamos conservantes ni aditivos, buscamos que lo que llegue a la mesa del consumidor sea auténtico. Desde la materia prima hasta la maduración cuidamos cada detalle, con un equipo de ingenieros, técnicos y operarios que se esfuerzan todos los días”, explicó Cristian.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El reconocimiento en Perú se suma a una larga lista de premios obtenidos en concursos nacionales e internacionales. “Hoy procesamos 70.000 litros de leche diarios y elaboramos unos 70 productos distintos. Tenemos alrededor de 200 empleados entre fábrica, ventas y administración. Lo hacemos todo: vamos a buscar la leche a los tambos, producimos, maduramos, distribuimos y vendemos en nuestros propios locales. Es un trabajo más difícil, pero el cliente valora que llegue de la fábrica directo a su mesa”, subrayó Benac.

Para La Casiana, los premios son un espaldarazo colectivo. “Acá no hay alguien que se lleva los laureles: son 70 personas en la planta y más de 100 en los locales, todos trabajando por un mismo objetivo. Eso se refleja en el producto final”, destacó Cristian.

Consultados sobre si creen en una Argentina posible, ambos fueron claros: “Hay que trabajar duro, no queda otra. Más allá de los gobiernos, si hacés las cosas bien, te va bien. Mi papá siempre me decía: la fábrica que hace precio trabaja una temporada; la que hace calidad, trabaja para siempre. Y ese es nuestro camino”, concluyó Fernando.