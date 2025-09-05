En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Argentina Posible Notas

El renacer del barco que se convirtió en un restaurante en San Antonio Oeste

Con esfuerzo, pasión y diez años de trabajo, Edgar Herrera y Claudia Pincheira transformaron un viejo pesquero en desuso en un restaurante único en la costa rionegrina.

05/09/2025 | 14:48Redacción Cadena 3

FOTO: Toda la familia de Edgar más los empleados que siempre apoyaron el proyecto

FOTO: El renacer del barco que se convirtió en un restaurante en San Antonio Oeste

FOTO: El renacer del barco que se convirtió en un restaurante en San Antonio Oeste

FOTO: El renacer del barco que se convirtió en un restaurante en San Antonio Oeste

  1.

    Audio. El renacer del barco que se convirtió en un restaurante en San Antonio Oeste

    La Argentina Posible

    Episodios

Lo que alguna vez fue un barco condenado al desguace, hoy es un atractivo turístico que atrae visitantes de toda la región. 

En San Antonio Oeste, Río Negro, Edgar Herrera y su esposa, Claudia Pincheira, decidieron darle una segunda vida al “Mar del Plata”, un pesquero de más de 200 toneladas que permanecía abandonado en el llamado “cementerio de barcos”.

El proyecto, que al inicio parecía un sueño imposible, demandó diez años de trabajo. Herrera, casi en soledad, desguazó 100 toneladas del interior del navío, cortando pieza por pieza con una autógena para poder trasladarlo apenas 50 metros hasta la vereda. “Mucha gente nos decía que estábamos locos, pero sabíamos que ese barco podía convertirse en algo distinto”, contó Claudia. El traslado solo fue posible gracias a la ayuda inesperada de una empresa que probaba una nueva grúa en la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, el “Mar del Plata” volvió a renacer, no en el mar, sino en tierra firme convertido en un restaurante familiar que funciona de diciembre a abril, coincidiendo con la temporada turística. Allí se sirven pescados y mariscos frescos, obtenidos a pocos metros en el puerto local. “El turista nota la diferencia: no trabajamos con producto que tenga más de tres o cuatro días”, explicó Edgar, quien además de hacer las compras, se pone la remera de mozo, pela papas o levanta mesas cuando hace falta.

La propuesta se convirtió en un atractivo único para locales y visitantes, que incluso llegan desde Las Grutas atraídos por el boca en boca. “Ver la cara de los chicos cuando suben al barco es impagable. Para muchos es la primera vez que pisan uno”, relató Claudia. Con orgullo, la pareja reconoce que lo suyo fue más que un emprendimiento gastronómico: fue un acto de amor y perseverancia. “Si solo hubiésemos querido poner un negocio, alquilábamos un local. Nosotros queríamos ese barco”.

Entrevista de Claudio Giglioni y Fernando Genesir.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho