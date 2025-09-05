En vivo

La Argentina Posible Notas

En plena pandemia, dos hermanos de la Villa 31 crearon su cerveza artesanal

Osvaldo y Carlos Salazar comenzaron a producir en plena pandemia y hoy venden más de 100 litros por semana. Sueñan con generar empleo y capacitar a vecinos del barrio Padre Mugica.

05/09/2025 | 14:00Redacción Cadena 3

FOTO: Dos hermanos crearon una cerveza artesanal con tutoriales de youtube (Foto: TN)

En el corazón del barrio Padre Mugica, más conocido como la Villa 31, una historia de esfuerzo y resiliencia se abre camino entre las calles. Allí, los hermanos jujeños Osvaldo y Carlos Salazar dieron vida a Mugica Beer, un emprendimiento de cerveza artesanal que nació en plena pandemia y que hoy se consolida como símbolo de trabajo, unión y futuro.

La idea surgió en 2020, cuando las restricciones sanitarias mantenían a los vecinos dentro del barrio. “Yo había hecho un curso de cerveza artesanal y lo tenía en stand-by. Un día, en el grupo de fútbol con los muchachos, tiré la idea y todos se entusiasmaron”, cuenta Osvaldo. Sin recursos pero con determinación, reunieron ollas prestadas del comedor comunitario y una anafe, y empezaron a experimentar. “Fue prueba y error. Algunos se bajonearon, pero nosotros seguimos adelante hasta que cada vez salió mejor”, recuerda.

El salto de calidad llegó cuando decidieron invertir 2.000 dólares, reunidos entre préstamos y ayuda familiar. Con esos fondos compraron los equipos necesarios y comenzaron a producir en mayor escala. Hoy venden más de 100 litros por semana y ofrecen cuatro estilos: rubia, honey, roja e IPA. La marca ya traspasó los límites del barrio y llega a cumpleaños, casamientos, bares e incluso locales de Palermo. “Nuestro sueño es poder vivir de la cerveza. Por ahora seguimos trabajando en relación de dependencia, pero estamos en camino”, dice Carlos.

Más allá del negocio, los hermanos insisten en el costado social del proyecto. Quieren que la cerveza artesanal no solo sea un producto novedoso en el barrio, sino también una oportunidad de capacitación y empleo. “Nos gustaría enseñar a los vecinos a elaborar cerveza, porque es algo que se puede hacer en casa y genera trabajo. La mayoría no conoce la cultura cervecera, y estaría bueno que todos puedan aprenderla”, destaca Osvaldo.

Mugica Beer es hoy mucho más que un emprendimiento: es la muestra de cómo la perseverancia, la creatividad y el trabajo colectivo pueden transformar la adversidad en futuro. Una historia que nació en la pandemia y que, como dicen sus creadores, recién empieza a fermentar.

Entrevista de Claudio Giglioni y Fernando Genesir

