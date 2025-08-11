Don Emilio: el tambo cordobés con legado familiar que triplica su producción

En la cuenca lechera de Córdoba, donde la historia de los tambos está impregnada en la cultura del interior argentino, emerge un caso que marca un salto productivo sorprendente: el grupo Don Emilio, una empresa familiar que apunta a pasar de 30.000 a 90.000 litros diarios de leche para febrero de 2026.

Gabriel Giraudo, segunda generación y referente de esta familia productora, dialogó en exclusiva con La Argentina Posible en Cadena 3 sobre este ambicioso proyecto que conjuga tradición, tecnología y un profundo compromiso con el bienestar animal y la comunidad.

De izquierda a derecha Fermín, Gabriel, Pablo, Nicolás y Valentín

Un legado que crece con esfuerzo y visión

La historia de Don Emilio se compone de tres unidades de negocio: un mayorista con dos sucursales, una fábrica de quesos y un tambo. La fábrica de quesos comenzó en 1985 y fue creciendo a partir del legado de los hermanos fundadores, Héctor, Néstor y Norberto. Tras la pérdida de Héctor en 2003 y de Néstor y Norberto en 2016, la segunda generación tomó las riendas y en 2018 inició un proceso de integración productiva que hoy los ubica como un referente regional.

“En 2018 decidimos unificar todo en un solo lugar para mejorar la eficiencia y la calidad”, cuenta Gabriel. Hoy, el tambo ubicado a las afueras de Villa María, reconocido internacionalmente por su modelo de bienestar animal —incluso premiado en la India—, produce 30.000 litros diarios que abastecen a la fábrica de quesos.

Un salto con proyección nacional e internacional

El próximo desafío es ambicioso: triplicar la producción a 90.000 litros diarios. Para ello, la planta en Ana Zumarán —donde elaboran toda la línea de quesos “Duy Amis”, que significa “dos amigos” en piamontés— se ampliará para poder exportar a partir de 2026. Actualmente, sus productos están presentes en Córdoba, Tucumán, Chaco y La Pampa, pero la meta es ingresar con fuerza al mercado de Buenos Aires y dar el salto internacional, con un sueño especial: que sus quesos y dulces de leche lleguen al País Vasco, donde vive parte de su familia.

“Triplicar la producción no es sólo un número, es generar más trabajo, buscar nuevos distribuidores y mercados. La planta podrá mantener el mismo equipo gracias a la tecnología y robotización, pero habrá que sumar más gente para logística y ventas”, explica Gabriel.

Emoción, trabajo y esperanza en cada litro

Más allá de los números, la historia del grupo Don Emilio es también la de un profundo vínculo familiar y cultural. Gabriel se emociona al recordar cuando llegó una tina de 10.000 litros a la planta, símbolo tangible de un legado que hoy comparte con la tercera generación de la familia.

“El trabajo es salud, es dedicación, es ser primero en llegar y último en irse. Son valores que nos dejaron nuestros padres y abuelos, y que hoy mantenemos vivos con orgullo”, expresa con la voz cargada de emoción.

Además, resalta la importancia del equipo humano que día a día se pone la camiseta: “Nuestros empleados son parte de esta familia, los conocemos por nombre, sabemos sus historias y son fundamentales para que todo funcione”.

Para Gabriel, apostar y crecer en Argentina es una decisión de corazón y convicción. “Hay días buenos y días difíciles, pero este país tiene todo para avanzar: extensión, recursos, gente solidaria. Córdoba y Villa María son piezas clave de este gran país. Nos levantamos cada día pensando en cómo mejorar y ser mejores, y eso nos impulsa a seguir”.

Finaliza con un mensaje que trasciende su historia particular: “Argentina es posible. Hay que saber manejar la ansiedad, tener paciencia y no perder las ganas de hacer. Estamos orgullosos de que programas como La Argentina Posible reflejen estas historias que muestran lo mejor de nuestra tierra”.

Entrevista de Fernando Genesir