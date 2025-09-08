Desde Misiones, impulsa una moda con identidad y compromiso social

En medio de un escenario complejo para la industria de la indumentaria, surgen historias que hablan de creatividad, resiliencia y compromiso social. Una de ellas es la de Luciana Segura, diseñadora industrial nacida en Posadas, Misiones, creadora de LOUZ, una marca de moda que ya se proyecta a nivel nacional y que tiene como sello distintivo el trabajo con mujeres jefas de hogar de su provincia.

“LOUZ está inspirada en una mujer poderosa. Empezó en Córdoba con marroquinería en cuero, pero la pandemia me trajo de regreso a Posadas, y fue acá donde la marca encontró su identidad real. El boom de mi emprendimiento fue en Misiones”, contó Segura en diálogo con La Argentina Posible por Cadena 3.

El crecimiento de la marca está directamente ligado al trabajo colaborativo. “Trabajo con mujeres que son cabezas de familia, que cosen para mi marca. Ellas son la subsistencia de su hogar y para mí es valioso que el cliente sepa qué está consumiendo. Generar oportunidades a partir del diseño también tiene un valor agregado”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diseñadora también destacó el contexto provincial: “En Misiones hoy hay un boom de startups textiles, de emprendimientos de indumentaria. Eso genera sinergia y una competencia leal entre colegas, que nos hace visibles a nivel nacional desde un lugar federal.”

Pero no todo es sencillo. Segura reconoce que el consumo cambió en los últimos años, con la irrupción de plataformas que ofrecen productos importados a bajo costo. “El argentino hoy está fanatizado con las compras online de China. Yo creo que en algún momento van a volver a valorar lo hecho en Argentina, las terminaciones, la calidad. Mientras tanto, juego con lo que soy y ofrezco prendas a medida, lo que da un valor enorme: que lo que te llegue a tu casa te quede perfecto”.

A pesar de las dificultades propias del país, Luciana elige seguir apostando por su tierra. “Yo creo que estoy en una provincia donde tengo calidad de vida. Puedo hacer lo que me gusta y responder directamente a quienes me eligen. Siempre hay propuestas de instalarme en Buenos Aires o Córdoba, que amo porque me formé allí, pero mi lugar es Misiones”, aseguró.

Convencida de que la moda puede ser también un motor de inclusión y desarrollo, Segura resume su filosofía en pocas palabras: “Poder vivir de lo que uno ama y, a la vez, generar oportunidades para otros, es lo que me impulsa cada día”.

Entrevista de Fernando Genesir