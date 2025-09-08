De una receta casera en Mendoza a la exportación de cosmética natural

Lo que comenzó hace más de 30 años como una receta casera para el cuidado de la piel se transformó en una empresa de cosmética natural que hoy exporta y se consolida en el mercado argentino. La historia de Carmen Suain Biocosmética, emprendimiento familiar radicado en San Rafael, Mendoza, es un ejemplo de cómo la tradición puede convertirse en motor de innovación y desarrollo.

“Esta historia comienza con mi madre, oriunda de Río Cuarto, que retomó las recetas de mi abuela cuando se casó y vino a vivir a Mendoza. El clima le afectaba la piel y empezó a adaptar las fórmulas con las maravillas que tiene la provincia: la vid, el olivo, la cola de caballo. Lo hacía sólo para sentirse bien, nunca pensó en un negocio”, recordó Mauricio Suain en diálogo con Cadena 3.

Los resultados llamaron la atención de las amigas de su madre, que comenzaron a pedirle los productos. Con el tiempo, el entusiasmo contagió a la familia. “Mi papá nos incentivó a pasar de un hobby a algo más profesionalizado. En 1991 nos inscribimos en la ANMAT y armamos una pequeña planta de elaboración. La motivación siempre fue ver cómo a la gente le mejoraba el cutis y lo satisfecha que quedaba”, relató Suain.

Con los años, el emprendimiento encontró un diferencial en el enoturismo. “Buscamos una forma de diferenciarnos y vimos que en las bodegas de Mendoza la gente se interesaba no sólo por el vino, sino también por otros productos de la uva. Nosotros usamos aceite natural de pepita y extractos de hoja de vid, que son poderosos antioxidantes que previenen arrugas”, explicó.

El camino no fue fácil: la empresa atravesó crisis económicas, inflación y cambios de gobierno, pero nunca perdió el rumbo. “El emprendedor tiene que adaptarse a las circunstancias y perseverar. No se puede esperar que cambien las cosas: uno lo tiene que hacer porque lo siente. Hubo momentos en que pensé en largar todo, pero siempre salimos adelante como el ave fénix”, aseguró Suain.

Hoy Carmen Suain Biocosmética no sólo lidera el segmento vinculado al turismo vitivinícola en Mendoza, sino que también exporta a Chile y avanza con franquicias en provincias argentinas como San Luis, Entre Ríos y Misiones. “Tenemos dos locales propios y varios clientes que se interesaron en franquiciar. Estamos dando los primeros pasos, adaptándonos a las necesidades del consumidor”, señaló.

La inspiración, dice, sigue siendo su madre, que a los 85 años aún se acerca a la planta. “Ella es la que nos guía. Yo tuve la suerte de contar con mis padres, que siempre me apoyaron, económica y espiritualmente. Eso me permitió seguir incluso en los momentos más duros”, expresó.

Cuando se le pregunta por la clave del éxito, Suain no duda: “Primero tenés que sentir lo que hacés, ponerle pasión. Después, paciencia y perseverancia. Lo que tu mente cree, va a pasar. Por eso anotar los objetivos es fundamental: escribirlos te convence de lo que querés lograr. Después habrá que adaptarlos, pero si lo sentís de verdad, hay que seguir adelante”.

Carmen Suain Biocosmética es hoy mucho más que un emprendimiento: es la demostración de que detrás de cada producto hay una historia, un legado y la fuerza de quienes transforman la tradición en futuro.

Entrevista de Fernando Genesir