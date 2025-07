Raúl La Cava: la crudeza del frío para la gente en situación de calle

El Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano Raúl La Cava habló sobre la problemática de las personas en situación de calle en Córdoba, destacando la urgencia y el aumento de casos, especialmente durante el invierno.

¿Cuál es la situación que tenés que abordar como funcionario en cuanto a a la gente en situación de calle?

El invierno literalmente ya es una lucha casi contra la muerte para una persona que está en situación de calle y viene pernoctando por mucho tiempo, casi que su vida depende del accionar o no del Estado. En Córdoba el programa viene siendo ininterrumpido y ya hoy es ordenanza en Córdoba. Esto ya no es una cuestión de que los funcionarios nos levantemos con ganas o no de ser solidarios.

Los últimos datos indican que hay 243 personas alojadas en distintos dispositivos municipales y 230 personas que aún permanecen en la calle, son casos que o no aceptan ser alojados o si ya alguna vez estuvieron alojados de alguna forma u otra han salido de los programas.

Familias en situación de calle

Lo que más nos duele es que por primera vez este año nosotros hemos tenido que alojar familias completas porque literalmente los desalojan. Al haber desalojos que son informales, porque la gente ya no está pudiendo alquilar como alquilaba antes, el desalojo se hace compulsivo.

En la actualidad nosotros tenemos 18 familias que están alojadas con más de 31 infancias.

Hay una pérdida de la autoestima también de las personas.

Hay veces que una persona elige terminar de la peor manera posible, se deja literalmente de apreciar como como ser de derecho. Estas son las cuestiones que nosotros no vamos a permitir al contrario de lo que plantea el gobierno nacional.

Grupos diferenciados de personas en situación de calle.

Existen dos grandes grupos o "ejes", pero uno está ligado al otro. A menudo, las peleas intrafamiliares o el rechazo familiar (por ejemplo, por elección de género) pueden llevar a una persona a la situación de calle. No es solo una cuestión económica; la soledad y el dolor pueden ser factores. El abordaje es difícil cuanto más tiempo pasa la persona en la calle. Se trabaja con psicólogos, abogados y trabajadoras sociales, pero la confianza se gana a través de las redes de instituciones que han trabajado en esto durante mucho tiempo por humanismo.

Uno de los errores más grandes que podemos cometer es creer o destinarnos nosotros a entender que las personas que están dentro del grupo crónico eligen eso.

¿Qué herramientas tienen ustedes para impedir que una persona elija quedarse en la calle?

Las herramientas principales son persuadir a las personas a través de los equipos técnicos, hablar con ellos, e incluso ir a buscarlos varias veces en la misma noche. Los equipos llevan abrigo y alimentos calientes. Cuando se detecta una situación de riesgo, se interviene a menudo usando la excusa del 107 (emergencias) para intentar una derivación a un hospital.

¿En qué circunstancia se puede hacer por la fuerza?

Solo pueden llevar a la fuerza a una persona si la justicia ordena la internación compulsiva, lo cual ocurre cuando un equipo técnico ha determinado que la persona está en riesgo su integridad o la de terceros.

Antes de cerrar, ¿Qué libro nos recomendás?

Soy muy fan de Alejandro Dolina, recomiendo "Bar del infierno" o "Crónicas del Ángel Gris", para desconectarse.

